"La cuarta ola podría ser peor que la tercera"

La cuarta ola de coronavirus podría ser "incluso peor" que la vivida entre octubre y noviembre. Jesús Gómez Gardeñes, profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza, asegura que en este momento "no se puede descartar ningún escenario", y que las próximas semanas serán "trascendentales".

"Desde el 31 de diciembre se observa un cambio de tendencia y un incremento de las hospitalizaciones. En las ucis no ha habido una subida tan notoria, pero la bajada registrada en noviembre ya se ha frenado", agregó.

Que la cuarta ola sea peor o no que la tercera dependerá de muchos factores. "Tenemos componentes, como el frío y los contactos en el interior que no se daban ni en verano ni en octubre. Esto hace que la carga viral en el ambiente sea mayor, algo que ya hemos visto en otros virus como el de la gripe. También está la incógnita de la variante británica. Hay condicionantes que no son muy halagüeños y que se suman a otros que ya sabíamos, como las reuniones sociales durante las Navidades", dijo Gómez Gardeñes.

Solo Zaragoza ha pasado de 200 camas ocupadas a alrededor de 350, una tendencia que "continuará al alza". En su opinión, tiene que haber responsabilidad individual. "Yo, por ejemplo, he optado casi por el autoconfinamiento en el sentido de tratar de sociabilizar lo mínimo posible estas próximas semanas", afirmó.