La segunda dosis de la vacuna covid llega a la residencia Romareda: "Todo el mundo tendría que ponérsela para salvarnos"

Los usuarios de la residencia Romareda de Zaragoza han recibido este martes la segunda dosis de la vacuna contra la covid, un día que se ha vivido con especial emoción y esperanza en este centro de mayores. En esta segunda fase de la campaña, los tres primeros residentes de Aragón que recibieron la vacuna han protagonizado la segunda inmunización. Se trata de Emilia Nájera, de 80 años; Manuel Cebolla, de 84; y Carmen Emetérea García, de 81; junto a los trabajadores María Sanz y Fernando Artal.

Todos expresaron su satisfacción al recibir esta inyección. Emilia ha resumido el sentir general: "Estamos muy contentos. Todo el mundo tendría que ponérsela para salvarnos, queramos o no, por todo el mundo. Es el único medio que tenemos". Después de tantos meses de pandemia, esta residente ha expresado su deseo de poder salir a la calle y pasear por el Pilar. Una ilusión compartida también por Manuel, quien asegura: "No nos damos cuenta lo grande que es abrazar a los hijos y a los nietos".

María Sanz, la primera trabajadora sociosanitaria vacunada en la Comunidad, ha trasladado su "emoción" ante una "nueva etapa que se cierra". Quedan, ha dicho, "unos pocos días hasta estar completamente inmunizados y es previsible que en las próximas semanas toda la población de las residencias esté vacunada y esto nos abre un camino de esperanza". Eso sí, dijo, hay que tener precaución y mantener las medidas de seguridad. Para Fernando Artal, otro empleado que ya ha recibido la segunda dosis, reconoce no tuvo ningún síntoma tras ponerse la vacuna: "Lo más importante es que sea masivo, en la residencia y a nivel general, para volver a la normalidad".

La directora de la residencia Romareda del IASS de Zaragoza, Cristina Serrano, que ha estado acompañada por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la coordinadora de enfermería del centro de salud Seminario, Ana Blasco, ha explicado que durante la jornada se han administrado dosis a 166 residentes y 8 trabajadores. El resto de la plantilla será vacunada entre el día 26 de enero (77 personas) y el 2 de febrero (110).

La inmunización entre el personal se irá completando las próximas semanas. En su opinión, este es un "paso más a la normalidad" pero manteniendo la "prudencia y las medidas de seguridad". Una opinión que ha compartido Ana Blasco, para quien "la vacuna, si no hay responsabilidad, no es suficiente; tiene que estar respaldada por el sentido común". Al mismo tiempo, subrayó que "es segura y no hay reacciones adversas".

La consejera de Ciudadanía, por su parte, lanzó un mensaje de esperanza: "Es una mañana de alegría. Pero no hay que bajar la guardia". Hasta el momento, se han vacunado ya con una primera dosis, 22.020 personas en la residencia, y hasta el lunes, 231 con una segunda inyección. Tal y como ha adelantado, se ha pedido a empresas y Servicios Sociales un listado de trabajadores de ayuda a domicilio, para vacunar a este colectivo en la siguiente fase, junto a grandes dependientes que viven en su domicilio y mayores de 80 años.

Personal de enfermería con el apoyo del equipo del centro de salud Romareda han administrado las inyecciones a 165 usuarios.

Broto ha reiterado la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria en un futuro tras el rechazo del 18% de los trabajadores. "Lo que queremos es que se vacune cuanta más gente, mejor. Solo así lograremos la inmunidad. Es una muestra de responsabilidad vacunarse, como trabajadores de residencias y como ciudadanos". "No se trata, dijo, de criminalizar, sino de convencer".

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha asistido este martes a la vacunación de la segunda dosis a los residentes de la Residencia Romareda. Broto ha dicho que "hay que intentar convencer a los trabajadores que no quieran vacunarse", pero que ella es "partidaria de que se exija la vacuna" en las residencias.

Las personas vacunadas este martes en Romareda, se suman a los 231 residentes y trabajadores de residencias de Aragón que ya cuentan con la inmunización completa. Está previsto que esta semana esta misma situación se alcance en 50 centros residenciales y 2.000 personas. Paralelamente, sigue la administración de la primera dosis, que está a punto de completarse (esta semana se inocula en 57 centros), y que han recibido ya 22.020 residentes y trabajadores de residencias de Aragón (en concreto, ayer se inocularon 817 de estas primeras dosis). De ese cómputo de 22.020 personas de residencias ya vacunadas, 13.725 son residentes y 8.295 son trabajadores. Sobre la segunda dosis, hasta ayer, la han recibido 107 residentes y 124 trabajadores.