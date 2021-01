Antena 3 la vuelve a liar con el mapa: ¿Aragón o la Comunidad Valenciana?

Antena 3 lo ha vuelto a hacer. Si hace unos meses uno de los presentadores de los informativos de la cadena ubicaba erróneamente en el mapa las capitales de las provincias de Huesca y Zaragoza, los televidentes que siguieron este domingo el informativo volvieron a ser testigos de otra metedura de pata de la cadena.

En esta ocasión, Matías Prats, encargado de conducir el espacio junto a Mónica Carrillo, estaba explicando el aumento de casos de coronavirus respecto a hace una semana en diferentes comunidades autónomas cuando al llegar el turno de la Comunidad Valenciana, el mapa y las cifras de dicha región aparecían bajo la palabra "Aragón". El presentador no hizo referencia al fallo durante su análisis, que ignoró o del que no se dio cuenta, y continuó su explicación hasta el final como si la confusión no hubiera ocurrido.

Para quien no pasó inadvertido fue para los espectadores aragoneses, que lo captaron con sus móviles y lo compartieron en redes sociales. Estas fueron un hervidero de críticas, ya que como decíamos no es el primer gazapo geográfico que Antena 3 Noticias comete con Aragón. El director y guionista aragonés Álex Rodrigo también se hizo eco del mismo tirando de humor.

Los de Antena 3 en su línea con Aragón. Solo existe Madrid. Lo demás es todo campo. — Ósᴄᴀʀ Gʀᴏs (@oscargrosserra) January 17, 2021

oleeee ahora soy medio valenciana🥳🥳 gracias Antena 3 por demostrar una vez mas vuestros conocimientos en geografía española y lo mucho que os importa Aragon✌🏻🥳🥰 pic.twitter.com/CkIOF0gVCN — albx🦋 (@arbitaaww) January 17, 2021

Aragón "moldeado" en Antena 3

¡Qué cruz!

(Por lo menos Matías Prats ha dicho que era la Comunidad Valenciana) pic.twitter.com/ftChjj8XZA — Capitán Levi (@PuertoPerla) January 17, 2021

Este verano también se hizo viral la comparativa difundida por TVE en sus informativos de La 1 sobre la incidencia de casos acumulados, que situaba a Aragón al nivel de los de Estados Unidos y Brasil, lo que llevó a la DGA a pedir el cese del director de información de RTVE por "tergiversar" la realidad de Aragón sobre el coronavirus.

La actualidad de la covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.