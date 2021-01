Un ‘pinche’ virtual en la cocina: Apps para aprender a cocinar desde lo básico

En este 2020 que acabamos de despedir muchos han descubierto que les gusta cocinar. Se han dado cuenta de que el tiempo entre fogones les resulta agradable, lo cual es un gran comienzo. Pero no suficiente. ¿Por dónde empezar, qué platos nuevos se pueden hacer? Tradicionalmente ha habido en las estanterías de las casas o en un cajón de la cocina un recetario doméstico, unas notas sobre la receta de la abuela para que no se nos olvide, unos trucos para que el guiso quede más sabroso... Hoy internet promete resolvernos todas nuestras dudas en la cocina, darnos trucos sabrosos y hacérnoslo más fácil.

Youtube está poblado de vídeos de recetas, paso a paso, aunque a veces es más fácil perderse que hallar ideas. La alternativa son las aplicaciones, mucho más específicas para el tipo de menú que se quiera preparar. Alguien que no ha encendido el horno más que para calentar pizzas probablemente no necesite todavía aprender las técnicas de la esferificación con alginato, pero no le vendría mal que alguien le indicara cómo hacer un sofrito. Para lo primero y para lo segundo hay apps específicas. Aquí, unas cuantas propuestas de recetario ‘online’.

1 Cookpad. Cocina casera Es una red social de cocina en la que los usuarios comparten recetas y opiniones, e incluso pueden enviarse mensajes privados. La aplicación indica las búsquedas más populares de forma gratuita y también ofrece la posibilidad de una búsqueda premium a la que se accede mediante suscripción. También se pueden subir platos propios o trucos de cocina. Cuenta con un apartado para guardar recetas y ver las que se hayan compartido con otros usuarios. Cada receta subida incluye comentarios de otras personas, las imágenes que hayan compartido quienes hayan seguido esa receta y una indicación de si les ha gustado.

2 Vegamecum. 100% vegetal Aunque hay aplicaciones que tienen un apartado de cocina que no utiliza ningún ingrediente animal, Vegamecum está especializada en recetas 100% vegetal, sin lácteos y sin huevo. Junto a la elaboración de cada plato ofrecen una introducción explicando en qué consiste, cómo sabe y sus características nutricionales. Cada semana destacan una receta nueva para no cocinar siempre los mismos platos y tiene un apartado para programar un menú semanal. Para no estar tocando la pantalla del móvil mientras se cocina, dispone de una versión audio de cada paso a dar entre fogones. Mediante suscripción se accede a servicios como crear alarmas, elaborar la lista de la compra partiendo de los ingredientes de la propia receta o que, si se modifica la receta, la app cambie la cantidad de los ingredientes que se va a utilizar.

3 Noodle. Come sano con lo que tengas a mano. No todo el mundo tiene la nevera siempre bien surtida. ¿Y si de repente se presenta alguien a comer? Noodle da ideas para momentos de apuro como esos. Basta con introducir los ingredientes que tengamos en la despensa y que queramos utilizar, y la aplicación nos propone una receta, o bien parte de un ingrediente y va sugiriendo otros con los que combinar. Las ideas de menú se pueden valorar y compartir y se ordenan con criterios de relevancia, valoración de otros usuarios o el tiempo de preparación. También se pueden ‘filtrar’ por el momento del día en que se va a consumir e incluso especifica los alérgenos si el usuario está registrado.

4 Divina cocina. Menús rápidos. Más de 3.000 recetas muy variadas y sencillas para quienes tengan habilidades básicas en la cocina. Esta app ofrece también consejos sobre ingredientes alternativos y algunos comentarios para mejorarla o darle otro aire. Eso sí, hay que configurar al principio a qué información se permite acceder a la aplicación.