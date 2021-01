El ocio nocturno reclama 1,2 millones a la DGA por las pérdidas del tercer trimestre

Los empresarios del ocio nocturno de Aragón han presentado 40 reclamaciones patrimoniales contra la DGA por las pérdidas provocadas por las restricciones contra la covid-19 en la Comunidad. Entre todos exigen al Ejecutivo de Javier Lambán 1,2 millones de euros por el "perjuicio económico" ocasionado en el tercer trimestre de 2020, una cantidad que "se ampliará" en próximas fechas, ya que solo entre octubre y diciembre habrían dejado de ingresar otros 4,6 millones.

Entre los reclamantes figuran grupos como Umalas o Canterbury, la sala Chocolat, la Da Luxe, La Casa del Loco, El Bedel, el Latin Palace y las discotecas Hïde y Babia. También establecimientos de la provincia de Huesca (El Palmar y el Disco Bar Tarari) y de Teruel (Scream), entre otros. Los empresarios no descartan ir a los tribunales una vez agotada la vía administrativa y solo retirarán las reclamaciones si la DGAcumple con el calendario de vacunación y les permite abrir en su horario habitual a partir de junio.

A su entender, el Gobierno aragonés podría haber evitado los "grandes perjuicios económicos sufridos" si hubiese tenido voluntad. No les vale que el Ejecutivo aprobase una primera línea de ayudas en verano, un plan de rescate de 15 millones de euros en ayudas directas, avales y créditos y una partida de otros 1,4 millones a fondo perdido para financiar actuaciones derivadas de la pandemia, como cerramientos o instalación de calefactores.

En las reclamaciones, los empresarios recuerdan que desde el estallido de la pandemia apenas han podido trabajar 20 días, circunstancia que parece abocar a muchos al cierre "más temprano que tarde", y que las restricciones al ocio nocturno regulado "no han ayudado a disminuir la curva de contagios". Hablan, asimismo, de una "patente discriminación" respecto al resto de sectores de actividad que "no se ha sustentado en criterios científicos". "Se nos ha llevado al abandono. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre las medidas de salud pública y la necesaria reactivación económica? Somos el único sector que ha sido completamente cerrado", dicen.

Como ejemplo ponen el sector primario, que "no se detuvo" a pesar de los contagios, sino que pudo retomar su actividad con más medidas y controles. Afirman, incluso, que los botellones y las fiestas clandestinas podrían haberse evitado si se hubiese permitido un ocio controlado.

Los reclamantes recuerdan que el sector hizo en su día importantes inversiones para adaptarse a las medidas higiénicosanitarias exigidas por el Ejecutivo autonómico y que ha propuesto en repetidas ocasiones instalar medidores de dióxido de carbono.

El escrito repasa las distintas restricciones aprobadas por el Gobierno aragonés en las distintas fases de la pandemia y recoge las polémicas declaraciones realizadas por Lambán en julio, coincidiendo con los primeros repuntes y retrocesos de fase tras el salto a la bautizada como nueva normalidad. Entonces aseguró que ocio nocturno puro y duro iba a estar "absolutamente erradicado" durante mucho tiempo.

En muchos casos, las pérdidas del tercer trimestre de 2020 alcanzan el 95% de la facturación de 2019. Hay negocios, como recogen las reclamaciones, que han dejado de ingresar más de 100.000 €.

Plazos y negociación

El Ejecutivo autonómico tiene seis meses para responder, aunque el sector no espera grandes avances. "Estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo, pero hasta el momento no ha habido voluntad. No hemos recibido ni un euro de las ayudas a fondo perdido anunciadas", incidió Alberto Campuzano, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza.

La previsión, según avanzó la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en el último Consejo de Gobierno de 2020, es que en 2021 se presupuesten nuevas ayudas para mitigar el daño ocasionado por la pandemia y las restricciones aprobadas para frenarla.