El CIS de Torrero podrá valorar si los presos cumplen en semilibertad

Las solicitudes de los presos aragoneses noveles con penas inferiores a cinco años podrán presentarse en el Centro de Inserción Social (CIS) de Torrero para que se valore si encajan en los requisitos para cumplir las condenas en semilibertad.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron ayer que las peticiones para agarrarse a la instrucción 6/20 que publicaron el pasado 17 de diciembre pueden valorarse en el CIS, un centro que funciona y está abierto para los funcionarios. Pero desde el pasado 15 de marzo no tienen internos dentro como consecuencia de la pandemia, por lo que remitieron a los 120 que había a sus casas con pulseras telemáticas.

La instrucción precisa que los condenados debe presentar su petición de manera voluntaria, sobre delitos que se cometieron hace más de tres años, que sea su primera condena, haya satisfecho la responsabilidad civil o pruebe su insolvencia, y tengan un trabajo o un proyecto vital, así como el apoyo familiar.

Esta solicitud, que incluye la sentencia, incluirá una entrevista con el penado para que el equipo técnico determine si puede cumplir su pena en el CIS o, coyunturalmente durante la covid-19, se le aplicará la pulsera para que lo pueda hacer en su domicilio. Esta solicitud se llevará a la junta de tratamiento de la prisión de Zuera para su aprobación definitiva.

Como publicó ayer HERALDO, un zaragozano condenado a una pena de once meses por un quebrantamiento de condena es el primero que ha reclamado no entrar en la prisión de Zuera para cumplir en el CIS. Solicitó al Juzgado de lo Penal 8 que deje sin efecto su ingreso en la cárcel hasta que no se abra para los presos el centro de Torrero. Su abogado, José Angel Cabrejas, señaló que va a esperar la respuesta del juez y podrá acudir al CIS, que depende de la prisión de Zuera.