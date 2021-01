Vecinos de la urbanización Alto de La Muela siguen "aislados" tras el paso de Filomena

Los vecinos de la urbanización Urcamusa de La Muela continúan "aislados". Casi cuatro días después de la irrupción de Filomena, un manto blanco cubre todavía sus calles, lo que imposibilita la comunicación. "Estoy limpiando la calle porque tengo que llevar a mi nieto al colegio mañana", cuenta Jaime Lagunas, presidente de la Asociación de Vecinos Urcamusa La Muela Sur. Como él, otros residentes han tenido que armarse de palas para despejar la calzada.

No obstante, esa retirada de nieve no es suficiente, sino que el problema es el hielo. "Este vehículo se acaba de estrellar en la avenida de Aragón esquina con la calle del Pico Balaitus", informa este martes el presidente de la entidad vecinal junto una fotografía de un coche con la parte delantera notablemente destrozada -se adjunta arriba-. "Hay placas de un dedo de hielo", apuntan. El camino al restaurante El Olivar, de unos siete kilómetros y medio, indican que hasta la mitad está bien, pero el resto y los 35 kilómetros de calles aledañas están "impracticables".

Una calle de la urbanización Urcamusa cuatro días después del paso de Filomena. HA

Desde el Ayuntamiento de La Muela les anunciaron que iban a trasladarse dos máquinas y se iba a esparcir sal. "Al final solo pasó una y no han echado sal. Intenté contratar otra máquina, pero no pudo entrar porque no habían echado sal", relata Lagunas. Esa versión no coincide con la que da el alcalde, Adrián Tello, que señala que "desde el sábado ha habido una máquina en exclusiva" y dos a partir del domingo por la tarde. "La diferencia estriba en que, en el Casco Urbano hay 8 kilómetros de calles, en el polígono 16 kilómetros de calles y en la Urbanización Alto de La Muela Norte 1 kilómetro de calle. Por eso, en estas zonas, se ha podido despejar antes todo en la medida de lo posible". El regidor apunta que están "desbordados".

Estado de la calle principal de la urbanización este martes a mediodía. HA

Los vecinos -residen de continuo 250 personas y hay alrededor de 750 parcelas- tienen problemas para salir para ir al médico -Lagunas cuenta el caso de una vecina que tuvo que ser trasladada al hospital para una operación-, a trabajar o comprar. "Me proveí para toda la semana", explica el presidente de la entidad vecinal. En la actualidad está incomunicado con sus propios medios: "Salir con mi coche es inviable". Un grupo habla por whatsapp, donde están en contacto, por ejemplo, se están organizando para llevar este miércoles a los niños al colegio con voluntarios en todoterreno.

Un coche en la urbanización Urcamusa cuatro días después del paso de Filomena. HA

"Este es el último sitio donde llegan las cosas, lo dejan siempre al libre albedrío. Un desastre", denuncian sus vecinos.

