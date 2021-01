Las telecomunicaciones, el “eterno y repetitivo” problema de la Guarguera

Los vecinos del Valle del Guarga llevan sin internet desde el pasado domingo, 10 de enero, así que muchos no pueden teletrabajar. Es la enésima avería en lo que llevamos de invierno. A esto se suman los cortes continuos de luz sobre todo en la zona alta del valle. Son problemas a los que están acostumbrados, ya que las telecomunicaciones fallan continuamente y por lo que llevan tiempo pidiendo soluciones, que de momento y en pleno siglo XXI, no llegan. Además, tal y como apunta el presidente de la Asociación Guarguera Viva, Francisco Santolaria, son cuestiones que no necesitan de una gran inversión económica.

Los vecinos que tienen contratados los servicios de Embou tienen “cero cobertura” en todo el valle desde el domingo, y Movistar, “poco y a ratos”. Un problema “eterno y repetitivo”, asegura el presidente de Guarguera Viva. La compañía de telecomunicaciones aragonesa ha comunicado que trabajan en la solución de la avería, pero mientras tanto, y tras más de 72 horas sin servicio, los usuarios siguen sin poder teletrabajar.

Al parecer, y según creen los vecinos de este valle perteneciente al municipio de Sabiñánigo, el problema se genera en un repetidor que funciona con baterías, situado en una caseta, y que se recargan con paneles solares. Pero cuando está nublado o hay nieve, las baterías se agotan y llegar hasta ahí no es fácil, ya que hay que transitar por una pista forestal, que tras las nevadas, está cubierta de nieve. “Hay que ir a recargar esas baterías, pero no hay acceso, ya que por la pista de Nocito desde Guara no pasa el quitanieves”, añade Santolaria. Según los vecinos de la Guarguera, se trata de falta de previsión, y para que esto funcionara “no se necesitan grandes recursos”, asegura el presidente de la asociación.

Respecto al tema de la electricidad, Santolaria explica que el principal problema está en la línea que va desde Yebra de Basa hasta Gillué, que es “precaria y falla a menudo”. El acceso a ella “es difícil”, porque la pista “está con nieve y sin limpiar”. La Asociación Guarguera Viva no achaca todos estos problemas a la borrasca Filomena o a la ola de frío, porque en esta zona “siempre ha nevado y ha hecho frío, los inviernos son así”, no son “casos excepcionales”. Lo que hace falta, a su juicio, es el mantenimiento de las instalaciones y previsión ante posibles problemas.

En cuanto a las carreteras y accesos a las diferentes poblaciones de este valle, Santolaria apunta que están completamente limpios.