Precauciones y consejos en las casas ante el frío y el hielo

Con el efecto de la nieve al derretirse, sumado a las bajas temperaturas nocturnas que se van a suceder en los próximos días, van a dar lugar a la formación de carámbanos de hielo que colgarán de tejados, barandillas o alfeizares, que son formados por congelación del goteo. Dado que son afilados y pueden ser muy peligrosos, se recomienda quitarlos de uno a uno y asegurando que no pase nadie por debajo.

Aprovecha las horas de sol que te ofrece el día. Evita obstáculos que impidan su entrada, cortinas, persianas…Lo mejor es intentar que el sol entre de forma directa a nuestra vivienda. Ya que cuando los rayos del sol entran a través de un cristal se produce el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero, es un fenómeno físico muy interesante que hace que cuando la radiación solar penetra a través de un vidrio entra casi toda la energía, pero no deja que se escape casi nada de esta radiación, produciéndose de este modo una ganancia continuada de calor en el interior.

Se recomienda aprovechar las horas más fuertes de sol para no bajar demasiado la temperatura de nuestro hogar. Ahora es más necesario que nunca y debe convertirse en una costumbre, ya que los estudios respaldan que las concentraciones excesivas de CO2 pueden ser nocivas para los habitantes, ya que el dióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido, no es tóxico, pero sí puede llegar a ser asfixiante por desplazamiento del oxígeno en concentraciones muy elevadas. Además, con la pandemia de covid-19 que estamos sufriendo, la presencia de aerosoles en mayor concentración está relacionada con una mayor concentración de CO2 en el ambiente interior de los edificios.

Conseguir aislamiento térmico

La mejor solución para evitar que el frío incida en el interior de las viviendas es aislar térmicamente nuestro hogar y mejorar así la eficiencia energética. Lo ideal es prevenir estas temperaturas, y tan bien las más extremas del verano, realizando la reforma pertinente que mejore nuestro aislamiento sobre todo en paredes, tejados, suelos y ventanas. Algunas de estas ejecuciones no requieren de grandes obras y no suponen un gran desembolso económico, pero si repercuten muy positivamente en el confort de nuestra vivienda. Pero si a día de hoy no hemos realizado estas renovaciones, ante la ola de frío que nos acecha podemos colocar burletes en puertas y ventanas que bloquearan las corrientes de frío que puedan entrar en nuestra casa. Colocar alfombras en nuestro suelo o bajar las persianas por las noches también obstaculizarán que las bajas temperaturas alcancen nuestro hogar.