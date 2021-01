Mercazaragoza y PSA recortan su actividad por las afecciones de Filomena

La actividad económica se retoma hoy en Aragón de modo generalizado sin excesivos problemas, aunque no son pocas las empresas y trabajadores que se han visto o se verán afectados por los efectos negativos de las nevadas. Entre ellos están los que trabajan en el pabellón de frutas y verduras de Mercazaragoza, que cerrará hoy por las daños causados en su cubierta. En la industria del automóvil, por su parte, muchos se verán afectados al suspenderse la producción que debía retomarse anoche en la planta de Opel España, del grupo PSA, en Figueruelas.

Efectivos de los Bomberos de Zaragoza intervinieron a primera hora de la mañana de ayer en Mercazaragoza por un desprendimiento de 300 metros lineales del alero del muelle de carga, por la acumulación de nieve. Fuentes del Ayuntamiento indicaron que el incidente no tuvo consecuencias graves y que ya se estaban realizando labores de limpieza de nieve para despejar los viales.

Ante esta situación, según explicó el presidente de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras de Mercazaragoza, Eduardo Ramos, de Patatas Gómez, el pabellón de estos productos estará cerrado hoy lunes. Sí estarán abiertos, en cambio, los de carne y pescado. «Mañana (por hoy) no se podrá abrir porque no podemos garantizar la seguridad de los clientes y de los mayoristas», apuntó Ramos, que sin embargo aseguró que no habrá problemas de desabastecimiento, ya que aquellos mayoristas que tienen almacenes en el propio mercado de abastos podrán surtir ahí a los clientes que acudan y, además, la mayoría de los mercados y las grandes superficies tienen aún frutas y verduras al haber vendido menos estos días por las nevadas. El directivo de Patatas Gómez confía en que el cierre del pabellón, donde trabajan unas 1.000 personas, no dure mucho, ya que ayer mismo había personas trabajando para derrumbar el tejado dañado y colocar uno nuevo.

Pedro Sanz, mayorista en ese pabellón, criticó la falta de información sobre los daños causados en Mercazaragoza. «Deberían anunciarlo para que los clientes no vengan», protestó.

La agricultura y la ganadería también sufrieron daños. En Tauste Ganadera la nieve causó el hundimiento de tres cobertizos.

En otro sector con gran peso en Aragón, la automoción, las afecciones se producen por la situación del fabricante PSA, que ante el retraso de la llegada de componentes para los vehículos suspendió la producción que debía iniciarse anoche a las 22.00, pero la retomaría a las 6.00 de hoy. «El domingo por la noche deberán acudir exclusivamente los empleados de Prensas y aquellos su supervisor así se lo comunique», informó la compañía a los empleados. Hoy lunes, ya con el material necesario para ensamblar el Corsa, el Crossland y el Citroën C3 Aircross, la fábrica reanuda su producción en las dos líneas, por lo que todos sus proveedores ‘just in time’ deberán estar activos.