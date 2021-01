La Asociación de Agencias de Viajes en Aragón aboga por un carné de vacunación para poder viajar

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Aragón, Jorge Moncada, ha destacado que, para el sector, "un regalo navideño hubiera sido que persona vacunada, persona con carné internacional para viajar". Aunque ha reconocido que para ello se tendrían que conocer más detalles de la campaña de vacunación.

Moncada ha incidido en la importancia de que la gente se vacune para poder retomar los viajes internacionales vacacionales de una forma segura. Ha recordado que el sector lo está pasando muy mal, debido a los confinamientos perimetrales y la incertidumbre.

De esta forma, ha lamentado que todavía no se tenga ninguna garantía de cuándo se va a terminar de vacunar, algo que ha considerado necesario para que los ciudadanos puedan viajar con tranquilidad. Ha apostillado que esta situación de incertidumbre hace que las personas no tengan capacidad para realizar reservas, lo que afecta "no sólo a las agencias de viajes, también a las compañías aéreas y a los hoteles".

"Estamos en un parón total, absoluto, y sin tener ninguna garantía de empezar a trabajar. De hecho, llevamos parados desde hace meses, en junio, julio y agosto se pudo hacer algo de vacaciones, pero las agencias de viajes dedicadas exclusivamente al tema vacacional no han vendido nada desde agosto". De hecho, ha apuntado que las reservas que se hicieron durante ese mes se tuvieron que cancelar porque llegaron nuevas restricciones en septiembre. "A partir de ese momento no se ha vendido absolutamente nada por el cierre perimetral", ha lamentado. También en la propia Comunidad los responsables de los alojamientos rurales han solicitado al Gobierno de Aragón que no se demore mucho en abrir las fronteras, al igual que sucede con los gestores de las estaciones de esquí, que no quieren dar por perdido el invierno.