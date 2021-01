La Guardia Civil lleva medicamentos a un camionero en Cariñena y traslada a dos pacientes al hospital de Calatayud

El temporal de nieve provocado por la borrasca Filomena ha afectado a personas con problemas de salud y ha provocado incidencias en las carreteras de Aragón. Así una patrulla de la Guardia Civil del puesto de la localidad zaragozana de Cariñena ha acudido este sábado a la estación de servicio, ubicada en A-23, km 215, en el término de Villadoz, para llevar medicamentos urgentes a conductor de un camión, tal y como han informado desde el Instituto Armado.

Asimismo, esta patrulla ha trasladado sobre las 14.20 hasta al Hospital de Calatayud a un paciente que tenía que recibir diálisis en dicho centro sanitario y debido a la nieve no podría llegar por otros medios.

Poco después, a 15.50, la patrulla de la Compañía Calatayud ha llevado a un pacientedesde Cetina al Hospital de Calatayud por "no ser posible el traslado en ambulancia" debido a la nieve.

Mientras, en la provincia de Teruel, la Guardia Civil también ha tenido que rescatar a un coche que se ha salido de la A23 en la localidad turolense de Cella y otro que ha quedado atascado en la nieve en la N234 en Sarrión.

La nevada ha sido tan generalizada que está afectando a la práctica totalidad de la red viaria en Aragón, tanto principal como secundaria, ocasionando hasta 184 incidencias de circulación.

La circulación por las carreteras de la provincia de Teruel está siendo muy complicada, lo que deja a toda la red de la provincia en nivel rojo e incluso algunas vías cortadas, con nivel negro. El vicepresidente de la DPT y diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Alberto Izquierdo, ha informado de que 21 equipos, uno más que ayer, están trabajando desde las 7 de la mañana en las carreteras, en las que ha aumentado el espesor de la nieve.

Además, el responsable de la Diputación turolense ha hecho un llamamiento a la "prudencia" y "paciencia" a la ciudadanía, a la que ha pedido que no se desplace a no ser que sea estrictamente necesario y que, de hacerlo, se provea de cadenas, ruedas de nieve, mantas y ropa de abrigo y lleven el depósito lleno, la batería del móvil cargada y una pala, que "no está de más".

Tejado hundido

Por otro lado, el tejado del aparcamiento de coches del hospital San José de Teruel se ha hundido bajo el peso de la nieve y ha atrapado seis vehículos, sin causar daños personales.

El peso de la nieve ha hundido el tejado del aparcamiento de coches del hospital San José de Teruel. DPT

Los Bomberos han retirado la nieve del tejado de la entrada de Urgencias.