Rey Baltasar: "No se puede perder nunca la ilusión de cuando se fue niño"

Majestad, antes de comenzar con la entrevista, tengo que manifestarle una observación.

¿Qué le ocurre, señor?

Hace mucho tiempo que no se pasan por mi casa. Llevan al menos un quinquenio de atrasos…

Entienda que tenemos que priorizar. Ante todo, los niños. La ilusión de los niños es esencial.

Yo no quiero perder la ilusión de cuando fui niño. Que sepa que me hace ilusión enorme estar este ratito con usted, antes de llevar los regalos a las casas.

Eso que me está diciendo es fundamental en la vida. No se puede perder nunca la ilusión de cuando se fue niño. La imaginación, la creatividad, el futuro nace de esa ilusión. Un adulto jamás puede perderla. No pierda nunca esa ilusión, por favor.

Cuando concedieron la entrevista, estaba intrigado por si Su Majestad se había realizado la prueba PCR. Porque, según la OMS, Papá Noel era inmune...

Hemos sido precavidos. También acabo de hacerme la prueba PCR.

Además, considerando su edad, siendo usted persona de riesgo…

Sí, sí, por supuesto, llegados a determinada edad, hay más riesgos (sonríe). Cierto es que siempre he tenido una salud de hierro, por eso he vivido tantos y tantos años... Pero las pruebas eran necesarias. Hay que tener en cuenta que vamos a estar en contacto con los juguetes, tenemos que visitar muchísimos domicilios y hay que extremar las medidas de seguridad. Es un poco molesto con el palito y demás, pero es necesario.

¿Los camellos también han sido sometidos a pruebas PCR?

También, a los camellos, también. Lo que pasa es que con los camellos hemos empleado un palo más grande.

Considerando el cierre perimetral, ¿cómo hacen para saltar de un provincia a otra?

Toda la documentación está en regla, todo firmado. Entienda que estamos trabajando…

Se ha esmerado en cumplir las recomendaciones sanitarias…

Así es. Ya ve que me he afeitado para poder ponerme mejor la mascarilla, pues la barba poblada la dificulta un tanto. También hemos tratado los guantes, todo.

¿Este año pandémico han recibido más cartas?

Muchas, como todos los años. Hay comunicados de todo tipo en el buzón real, también por internet.

¿Los políticos les han escrito?

De todo ha habido…

¿Qué les pedían los políticos?

Acostumbramos a mantener el secreto. Aunque le aseguro que las cartas de los políticos no son las más interesantes.

¿Les pone tristes no poder estar con los niños en la cabalgata?

Nos duele mucho no poder tocarlos, abrazarlos. Los últimos meses han sido muy duros con el confinamiento. Para un niño, es muy duro tener que estar encerrado. Tengo que felicitarles más que nunca por ese espíritu que han tenido. Nos encantaría también haber podido ir a hospitales, a los lugares en que más se nos necesita. Hemos tenido que hacerlo de forma virtual. Hay que tener paciencia, la vacuna ya está. Pronto se arreglará todo.

Hablaba de abrazos, de amor. Baltasar es el último de los tres Reyes Magos en ser enumerado. Pero, desde luego, no es el menos querido…

Percibo ese cariño tan intenso y me hace muy feliz.

Después de tantos siglos, esa palabra que me produce urticaria llamada racismo no casa para nada con los Reyes Magos…

Es cierto. Los Reyes significan la unión entre las culturas del mundo: Melchor se relaciona más con Europa, Gaspar con Asia, y yo con África. España es una mezcla de muchas culturas. No hay que tener miedo a otras culturas. La inmensa mayoría de los españoles no tienen problemas de racismo. Para el resto, si se preocuparan un poco más de conocer otras culturas, seguro que no tendrían ni miedo ni racismo.

Le dejo, que va a empezar el acto en el Auditorio…

Así tiene que ser este año. En vez de un abrazo, saludaré con el codo al alcalde, Jorge Azcón. Y luego, a repartir los regalos.