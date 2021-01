El 'gordo' del Niño cae en Calatayud: "Mi hermano me desheredó pero la Virgen del Pilar se ha acordado de mí"

El primer premio del sorteo de la Lotería del Niño, dotado con 200.000 euros al décimo, ha dejado en Calatayud cerca de 40 millones. Ha sido con el número 19570, cifra a la que está abonada la administración número 1 de la ciudad, que ha repartido 20 series entre clientes habituales desde su sede del emblemático paseo Cortes de Aragón, y un décimo de máquina sellado en la administración número 2 de la calle Valentín Gómez.

Entre los clientes del primer establecimiento está el bar Café Central, que ha vendido cerca de 3.000 euros, unas 15 series, entre la parroquia habitual. "Ha sido un año fastidiado para nosotros, pero también para mucha gente. Cuando lo miras te acuerdas de ellos y casi me alegro más por la gente que por mi", reconocía Rubén Pinilla, propietario del negocio que abrió hace 10 años en la céntrica plaza del Fuerte.

Con el sonido de las bocinas de los coches y descorchando botellas de champán era principalmente gente joven la que brindaba y saltaba de alegría. "Vivo en el País Vasco y todo es muy caro. Esto me va a permitir establecerme por mi cuenta y renovar mi negocio", asumía Paula Delgado.

"Me ha llamado mi hijo y no me lo creía. Este año he sido abuela también", apuntaba Maite Díaz. En el caso de María Isabel Montañés, de Terrer, contaba que "mi hija cogió aquí (en el Central) un décimo para compartir a medias y dije: Voy a coger otro". "Encima mi hermano me había dejado sin herencia, pero la Virgen del Pilar se ha acordado", apostilla a Montañés.

Entre el sonido de los teléfonos sonando constantemente, Ángel Carrau, de la administración número 1, reconocía que "tenemos a los clientes mal acostumbrados". "Hemos repartido varias veces terceros, segundos... En el 92 tres veces el Gordo y una de ellas en Navidad", rememoraba. A pesar de ese vínculo tradicional con la suerte Carrau asumía que "siempre es una alegría, y más en un año como este".