"Este año hacemos roscones más pequeños porque no puede juntarse mucha gente en las casas"

“Zaragoza tiene mucha tradición rosconera. Empiezas con Reyes, sigues por San Valero, pero luego te los vuelven a pedir para San Blas, ya en febrero”, comenta Marta Pinilla, una de las responsables de las panaderías que llevan su apellido. En el obrador de Zumalacárregui y en la panadería del paseo de Cuéllar trabajan estos días a destajo despachando roscones de masa de brioche, su especialidad. “El año pasado fue una locura, había muchos encargos y muchos clientes hacían corto con uno y necesitaban más. Este año nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias. Como las normas sanitarias impiden que se junte mucha gente en las comidas y cenas, nos hemos centrado en los roscones individuales y en los de tamaño más reducido, como mucho para tres o cuatro personas”, comenta Pinilla. Los roscones más grandes los hacen por encargo para familias que sí los piden mayores o para restaurantes, “porque no es cuestión de que el roscón se eternice y se tenga postre durante semanas”, bromean.

El tradicional roscón de Reyes también está experimentando una Navidad atípica. Si bien parece que se mantienen sus ventas en los supermercados, en las panaderías artesanales se están resintiendo como consecuencia de la covid. “En las pastelerías aún se ven colas de espera para adquirirlo, pero son también consecuencia de las restricciones de aforos”, explican desde la Asociación Española de la Industria de Panadería y Pastelería (Asemac). Su presidente, Felipe Ruano, estima que esta campaña se venderá un 10% menos de roscones que en la del año pasado y explica que, además, los tamaños que se despachen serán más pequeños. La caída de ventas se dará en el “canal de restauración y cafeterías” y, sobre todo, en las piezas de caza mayor, esto es, en los roscones más grandes que antaño se hacían para diez o doce comensales y que ahora, como máximo, deberían ser para seis.

“Se ha notado desde el comienzo de la campaña navideña una preferencia por los formatos más pequeños, consecuencia de las celebraciones navideñas más reducidas”, explican en la pastelería Ascaso, donde no se ha reducido el tamaño de los tres formatos del Roscón de Reyes (pequeño, mediano y grande), pero sí que, “en previsión de que se siga esa tónica de ventas, se van a producir más roscones de tamaño pequeño”. En este establecimiento, con origen en Huesca hace 130 años, se está potenciando la reserva ‘online’, aunque lo más habitual es que los clientes telefoneen directamente a las tiendas.

Dos pequeños roscones individuales de los que preparan en la panadería artesanal Pinilla. Heraldo.es

En Zaragoza se calcula que la víspera de Reyes pueden venderse más de 150.000 roscones. Esta cifra se dispara por encima de las 200.000 unidades “los años buenos” y aún es una incógnita saber cómo se comportará este 2021.

“Yo creo que estamos teniendo la misma afluencia de siempre. Es verdad que las filas en la calle parecen mayores, pero son por las restricciones de aforo, que en la tienda no podemos estar más que cuatro”, comenta Mariví Usón, de la pastelería Ismael, en la calle Lorente, cuyos roscones llevan cierta fama en Zaragoza. “Afortunadamente la venta se hace muy rápido, sólo hay que elegir el tamaño, se envuelve y ya está. Si no, las filas se alargarían aún más con el frío que ahora hace”, añade Usón.

Como curiosidad, puede anotarse que se venden casi el doble de roscones en Reyes que en San Valero, acaso porque la tradición está más arraigada o porque los pequeños de la casa aún no tienen cole y suelen ser los más golosos. Antaño también se saboreaba el roscón en Santa Águeda o para San Antonio, pero las fechas “rosconeras clásicas sido siempre la Epifanía y el patrón”. “En los últimos tiempo, más que por tradición por márquetin, se han impulsado otros postres como el lanzón de San Jorge o un 5 de chocolate en la Cincomarzada, pero no tienen el arraigo folclórico de otros dulces como los crespillos del Pirineo, las coques de Mequinenza o los suspiros de amante de Teruel”, explican en la asociación de pasteleros.

Uno de los roscones que se repartirán en el albergue de Zaragoza. Ayto. Zaragoza

¿Tendencias rosconeras para este 2021? Cuentan que ahora se cuidan mucho más los detalles y que las habas cotizan a la baja mientras que las pequeñas sorpresas artesanas de cerámica comienzan a ganar enteros. También han pasado de moda los roscones ovalados en favor de los 100% redondos, que se guardan y se llevan a casa en cajas de diseño. Sobre sus ingredientes, no está claro de dónde procede la receta, pero sí que tiene que estar hecho con azúcar, agua de azahar, harina, levadura, huevos… Otro tema de discusión es su relleno, que tradicionalmente es de nata (no excesivamente dulce), pero ahora se hacen también de crema, de trufa e, incluso, de café, de cabello de ángel o de Baileys. Este 2021 hasta el mediático chef Jordi Roca ha difundido una receta en las redes y ha lanzado la campaña ‘Este año no estamos para habas’, en la que anima a cambiar la tradicional legumbre por “sorpresas positivas” que animen la cuesta de enero.

No estamos para habas

Para que nadie se quede sin el delicioso postre de Reyes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que dos mil raciones de roscón de Reyes llegarán a una decena de entidades sociales de Zaragoza por iniciativa solidaria del Obrador Aljafería, que acercará el dulce al albergue municipal, la Casa Amparo, la Hermandad del Refugio, Hijas de la Caridad, los comedores sociales de San Antonio y de la Parroquia del Carmen, las fundaciones San Eugenio y San Blas, La Caridad e YMCA.

Alberto Lorente, responsable del Obrador Aljafería, explicado que "en la situación en la que nos encontramos, con tantas personas que lo están pasando mal, nos ha parecido importante hacer este esfuerzo". Aunque en anteriores ocasiones el reparto se hacía al día siguiente de Reyes, este año “hemos hecho los roscones especialmente, y con antelación, para que puedan ser disfrutados el en día festivo”.