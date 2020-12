Irene Vallejo: "Los libros todavía conservan esa asombrosa capacidad para aliviar la angustia"

Las letras, así como las historias, siempre están ahí. En los buenos momentos y en los malos. Para Irene Vallejo, la literatura es mucho más que un medio de vida. Es su pasión, su forma de ser en este mundo. Su última obra, ‘El infinito en un junco’, le ha consolidado en la élite de las letras hispanas, llenando su casa de grandes reconocimientos. El último y más importante: el Premio Nacional de Ensayo.

Su 2020, este año tan extraño e incierto para la sociedad, ha sido para usted un tiempo lleno de éxitos y premios literarios. ¿Cómo lo ha vivido?

Lo he vivido en un torbellino de sentimientos contradictorios, afligida por la pandemia, impactada por el sufrimiento de mucha gente y, al mismo tiempo, agradecida y conmovida por el cariño de tantas personas que han confiado en este pequeño junco. Quizá lo más emocionante ha sido sentir que las palabras, los libros y la literatura conservan todavía esa asombrosa capacidad para aliviar la angustia, transmitiendo sosiego, paz y una cierta esperanza en tiempos de tormenta.

¿Cómo se convive día a día con el repentino reconocimiento masivo?

Creo que sería oportuno reservar ese reconocimiento masivo para el personal sanitario y para los profesionales de los cuidados. En estos momentos, cuando mucha gente está viviendo situaciones muy difíciles, es tiempo de pensar en lo colectivo. Cada día me pregunto qué puedo aportar desde mi pequeña esfera, el oficio de soñar y pensar, para intentar mitigar –aunque sea una brizna– los miedos, la soledad o las incertidumbres.

En lo personal, ¿qué espera del 2021?

Espero, por encima de todo, que superemos esta tempestad y lleguemos juntos a buen puerto, que recuperemos los abrazos sin miedo, las miradas sin máscara, las sonrisas abiertas. Particularmente, el nuevo año significará el lanzamiento de la campaña internacional del libro. Me haría mucha ilusión poder viajar para conocer a mis editores extranjeros, a los traductores, encontrarme con lectores de otros países, otras lenguas y culturas, vivir intensamente esa experiencia, aprender, crecer con ella.

¿Cuál es su receta para superar la compleja situación actual?

«Nacemos para colaborar», escribió el emperador y filósofo Marco Aurelio. Si se puede hablar de recetas, mencionaría algo aparentemente tan sencillo como la simpatía. No me refiero solo a la amabilidad, sino al sentido griego original, ser capaz de entender el sufrimiento de otros.

¿Intuye algún cambio importante a corto plazo en su sector?

Las encuestas de hábitos lectores revelan que durante el confinamiento muchas personas han descubierto o se han reencontrado con los libros. Cuando la soledad, la tristeza o la ansiedad nos asaltaban, estos cofres de palabras nos han acompañado y nos han ofrecido un lugar de sosiego, emoción, esperanza.

¿Entender nuestro pasado es la mejor fórmula para afrontar el futuro?

Si revivimos en nuestro mundo a quienes nos precedieron, aprendemos de sus decisiones, sus dudas y sus reflexiones. El recuerdo de sus vidas nos regala la oportunidad de no repetir viejos errores y, en cambio, recuperar experiencias valiosas. Aún así, me gusta subrayar que no podemos caer en el olvido, pero tampoco en una nostalgia falsa que añore glorias pretéritas. Necesitamos conocer el pasado en sus complejidades, claroscuros y verdades incómodas, no como un tiempo idealizado y perfecto que jamás existió.

(Esta entrevista forma parte del libro elaborado por la redacción de HERALDO DE ARAGÓN Perspectivas 2021 como guinda a su 125 aniversario. 60 personas reflexionan sobre el nuevo año, y que incluye un exhaustivo análisis con artículos de fondo, una encuesta y un bloque de estudios socioeconómicos)