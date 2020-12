Carlos Pérez Anadón, "satisfecho" por los 267 millones del React-EU para Aragón, no ve motivos para decir 'no' al presupuesto

Aragón recibirá 267 millones de euros del Fondo React-EU de la Unión Europea, el 2,7% de los 10.000 millones que repartirá el Gobierno central para financiar proyectos que permitan reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales, y apoyar a pymes y autónomos para reactivar la economía. El Gobierno aragonés ya incluyó 216 millones de euros en el proyecto de presupuestos que se aprobará mañana en las Cortes, y dejará los 51 millones restantes para las cuentas de 2022. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, se mostró "satisfecho" con el anuncio. Consideró, de hecho, que con la constatación de que la Comunidad recibirá esos fondos europeos, los informes de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que avalan los ingresos y gastos previstos y un nivel de deuda por debajo de la media nacional, "ningún grupo parlamentario de Aragón de los que firmaron la estrategia para la recuperación tiene motivos para votar ‘no’ a los presupuestos".

El periodo para elegir las actuaciones financiadas con estos recursos se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023. Los fondos, que buscan "reactivar la economía y blindar los servicios públicos", se distribuirán para su ejecución a través de los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo), los programas operativos entre el Estado y las comunidades, como un nuevo eje.

El Gobierno aragonés optó por incluir partidas asignadas a distintos departamentos a través de la sección 30 de las cuentas, y solo se podrán ejecutar para financiar actuaciones que resulten elegibles conforme al marco regulatorio. En el proyecto de presupuestos se aporta la mayor cuantía, 49 millones, a la planificación y dirección presupuestaria. Le siguen, con 35 millones, servicios generales de Educación, Cultura y Deporte; con 33 millones, gestión y desarrollo de los Servicios Sociales y con 30 millones, asistencia sanitaria.

Hasta que la Comisión Europea no apruebe la Decisión de Recursos propios que permitirá la financiación del programa Next Generation no será posible certificar los gastos a la Comisión y, por tanto, no se podrá solicitar el correspondiente pago. Para facilitar liquidez, el Gobierno establecerá una vía de financiación a las comunidades que así lo requieran.

Con los fondos React-EU, la DGA se fija como objetivo fomentar el mantenimiento y la creación de empleo, facilitar capital circulante, aportar a las pymes que quieran invertir en todos los sectores, incluidos turismo y cultura, e impulsar inversiones sanitarias y educativas. Hacienda plantea que proyectos incluidos en el proyecto de presupuestos se puedan financiar con los React-EU a fin de liberar recursos ordinarios y destinarlos a fines alternativos.