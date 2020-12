Los jóvenes de UAGA se movilizan contra la "inocentada" de Planas y Olona en la PAC

No ha sido una casualidad que los jóvenes de UAGA hayan elegido este lunes, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, para volver a manifestarse en Zaragoza, como estaban haciendo cuando se declaró la alerta sanitaria. Han elegido esta fecha para denunciar "la inocentada" que, en su opinión, les están gastando tanto el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el consejero aragonés del ramo, Joaquín Olona, en estos momentos cruciales en los que se está negociando el plan estratégico nacional que diseñará la aplicación de la próxima reforma de la PAC en España.

Y así lo han escenificado. Medio centenar de jóvenes, la inmensa mayoría de la provincia de Zaragoza debido a los cierres perimetrales decretados en las tres provincias, se han dado cita –manteniendo la distancia de seguridad exigida por la pandemia– en la plaza del Pilar de Zaragoza ante la delegación del Gobierno para asistir a una ‘rueda de prensa’ en la que participaban una réplica de Planas y Olona, en la que parodiaron "las buenas palabras" que ambos dirigentes ofrecen al sector "pero que luego no se reflejan en hechos".

Dos agricultores convertidos (con careta incluida) en el ministro y el consejero han lanzado promesas a los jóvenes sobre su disposición total a que desaparezcan los derechos históricos y su apoyo incondicional a "la agricultura profesional y familiar, a los agricultores, a los ganaderos, a las cooperativas a los jóvenes, a las mujeres y hasta a los gamusinos, al Niño Jesús y a los Reyes Magos", han asegurado los improvisados dirigentes. Pero tras las palabras, ambos han bajado de su pedestal para repartir entre los asistentes el típico muñeco que se cuelga en la espalda de aquellos que han caído en una ‘inocentada’.

Durante la parodia, los manifestantes han representado con ironía cómo –según los agricultores– los representantes políticos hablan de agricultura familiar mientras firman contratos con grandes grupos mientras asfixian a aquellos jóvenes que quieren dedicar su vida profesional al campo. O cómo insisten, siempre según la organización agraria, en su defensa del cooperativismo mientras dejan caer grandes cooperativas aragonesas y a las pequeñas entidades que la integran.

"Empezamos el año con reivindicaciones en la calle para exigir la defensa de la agricultura familiar y profesional, un sistema de reparto de la PAC justo, y una apuesta por el relevo generacional y por eso estamos aquí de nuevo, para terminar 2020 como lo comenzamos", recordó Adrián Tambo, responsable del área de Jóvenes de la organización agraria., mientras los participantes no han dejado de hacer sonar cencerros, pedir dimisiones y gritar que lo que quieren es "la abolición" de las referencias con las que se aplican las ayudas de la PAC.

"Hay que acabar con los derechos históricos ya, sin convergencia, sin excusas, sin más llenarse los bolsillos, que el campo se jubila y nos están vapuleando", ha señalado Eva Lizama, una joven ganadera de porcino, que ha recordado que "queremos una agricultura con agricultores y lo podemos decir más alto pero no más claro".

Calendario de movilizaciones

En este mismo argumento han insistido tanto el secretario provincial de UAGA en Zaragoza, Toño Romé, como el secretario general de la organización agraria, José María Alcubierre, que ha recordado el "gran trabajo" realizado por el sector durante este complicado 2020 marcado por la pandemia.

"Estamos hartos de que los jóvenes que se incorporan cobren menos ayudas que aquellos que ya no tienen actividad agraria y ganadera", ha advertido Romé. "Los discursos están muy bien, pero queremos hechos y no palabras", ha advertido Alcubierre, que ha recordado que si lo que ahora prometen los representantes políticos no se plasma en una verdadera reforma de la PAC "en diez año quedará agricultura, pero no habrá agricultores".

La de este lunes será la última protesta del año, pero no la única movilización del sector. UAGA ha anunciado que prepara un calendario de protestas que comenzará con el nuevo año y que se mantendrá si es necesario hasta la próxima primavera, periodo en el que está previsto que se mantengan las negociaciones de la nueva política común. Un calendario al que han invitado a unirse al resto de las organizaciones agrarias de la Comunidad (Araga, Asaja y UPA), a las que, sin embargo, han lanzado un aviso a navegantes. "No bajaremos el listón de las reinvidicaciones", ha señalado Alcubierre.