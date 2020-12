Teresa Tolosana: “Como sanitarios, nuestra responsabilidad es vacunarnos”

El personal de enfermería va a tener un papel fundamental en el proceso de vacunación que hoy comienza. ¿Está preparado?

La infraestructura tendrá que adaptarse a las vacunas que vayan llegando, pero todo lo referente al proceso de manipulación y administración, las pautas y los grupos de riesgo ya está detallado. Tenemos la gran ventaja de llevar muchas campañas a las espaldas, aunque esta va a ser un poquito diferente por las características especiales de la vacuna. La gente tiene que estar tranquila. Se va a empezar con las residencias y, más adelante, se llegará al resto de grupos de población. Pido que no colapsen los centros de salud con llamadas y que aquellas personas que tengan a un familiar dependiente en una residencia se aseguren de que la autorización está dada.

¿Habrá que reforzar la Atención Primaria? ¿Cómo?

La falta de personal es crónica desde hace ya mucho tiempo. La covid lo único que ha hecho es visibilizarlo y agravarlo mucho más. ¿Harán falta refuerzos? Claro. Cuando ya pasemos a la población en general, lo ideal sería vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo para cortar cuanto antes la pandemia. Todo dependerá de cómo estén el resto de niveles asistenciales, es un círculo vicioso. Si los contagios están controlados podremos contar con más recursos para vacunar, pero si las ucis están llenas será más difícil. Es importante que la población sea consciente y siga haciendo un ejercicio de responsabilidad. Los recursos son los que hay, todas las enfermeras que quieren trabajar están haciéndolo.

Uno de los primeros grupos en vacunarse será el de los sanitarios. ¿Qué respuesta habrá?

Yo lo tengo clarísimo. En cuanto haya una oportunidad y una dosis me vacunaré. Probablemente, los sanitarios tendremos que completar cupos para sacar el máximo rendimiento a los viales. Es decir, si hoy quedan dos disponibles, vacunar a dos compañeros. Espero el mismo comportamiento que durante la campaña de la gripe. Este año se han vacunado mayoritariamente. Es un ejercicio de responsabilidad. No debo ser yo la que, en un momento dado, pueda contagiar a otra persona. Tomamos todas las precauciones del mundo y esta es una más. Tenemos una responsabilidad como sanitarios. Yo creo que nos tenemos que vacunar, ya que vamos a seguir estando en contacto con pacientes de riesgo. Es mi ferviente opinión.

¿Es partidaria de que haya una ‘cartilla’ que identifique a quienes se han vacunado?

Todas las vacunas quedan reflejadas en la historia clínica del paciente, de modo que si en algún momento hay algún problema simplemente hay que ir allí. Ahora bien, las historias no son públicas ni deberían serlo.

¿Y en el ámbito laboral o de cara a poder viajar a otro país?

Con ninguna vacuna se ha hecho. El tiempo, imagino, marcará hasta qué punto puede ser necesario o no. Yo ahora mismo no tengo una respuesta para eso.

Sanidad da por segura una cuarta ola en enero. ¿Están preparados los hospitales? ¿Y el personal?

Llevamos ya muchos meses y el cansancio se va acumulando. Vamos teniendo más experiencia y se trabaja de otra manera, sin la improvisación de marzo, pero el personal es más o menos el mismo y está agotado. Esperemos que esta próxima ola no sea tan potente como las de marzo y octubre, que no nos vuelva a desbordar. Eso va a depender de lo que hagamos cada uno.

¿Han fallado los ciudadanos a los sanitarios?

Fallar no, pero quizá sí haya falta de concienciación. Se sigue hablando mucho de la saturación del sistema sanitario, pero a la hora de la verdad no somos realmente conscientes de la importancia de mantener la separación, ventilar o llevar mascarilla.

"Hay que dar pautas, más que normas. Prohibir, si la gente no cumple, no es tan eficaz"

¿Tendrían que endurecerse las restricciones en Nochevieja?

Es difícil poner normas si luego no se cumplen. Lo más necesario es que la gente entienda que son realmente importantes. Hay que dar pautas, más que normas. Prohibir, si la gente no es responsable, no es tan eficaz.

En los últimos meses, el número de contagios entre sanitarios no ha parado de crecer en Aragón. ¿Qué ha fallado?

Los sanitarios no dejamos de pertenecer a la población general. Conforme aumenta el número de contagios es normal que, en proporción, suba también el de profesionales infectados. La sobrecarga y el cansancio pueden incrementar el riesgo. Esto es así, pero yo no hablaría tanto de que haya un fallo en concreto.

En su día, la consejera de Sanidad dijo que podría haber algún tipo de gratificación para el personal, pero, hasta el momento, no la ha habido. ¿Esperaba más por parte del Gobierno de Aragón en este sentido?

Ahora mismo, los sanitarios estamos deseando que la vacuna funcione, que esto se acabe y podamos volver a una vida normal. Hay que procurar, ante todo, un descanso suficiente. Va a ser la mejor manera de retomar el trabajo y hacerlo bien. La capacidad actual es muy potente, pero no ilimitada.