Detenido en Cuarte de Huerva tras causar daños a una veintena de coches en plena Nochebuena

La Policía Local de Cuarte tuvo que intervenir anoche para localizar y detener a un hombre que caminaba por la calle gritando, volcando contenedores y causando daños a cuantos vehículos encontraba a su paso. Los hechos se produjeron en el entorno de la calles Orfeón y César Augusto sobre las 20.30, cuando muchos vecinos ultimaban la cena de Nochebuena o empezaban a sentarse a la mesa. De hecho, parece que fueron hasta cuatro residentes de la zona quienes llamaron asustados a los municipales para informar de lo que estaba ocurriendo.

Los contenedores tirados. Heraldo.es

Cuando llegaron los agentes, con quien se encontraron fue con una mujer, quien les contó que estaba buscando a un familiar. Les explicó que está enfermo y el alcohol le había provocado una reacción violenta, por lo que iba por la calle rompiendo cosas. Con la descripción facilitada por esta mujer, la patrulla peinó la zona para tratar de encontrar al causante del alboroto. Por el camino, los funcionarios pudieron comprobar cómo cerca de una veintena de coches correctamente estacionados presentaban daños. De hecho, la mayoría tenían algún retrovisor roto. También vieron seis contenedores tirados en medio de la calle.

Finalmente, la Policía Local de Cuarte pudo localizar en un parque próximo al individuo que iba buscando. Al preguntarle por lo sucedido, este reconoció ser el causante de los destrozos. "He reventado todos los espejos de los coches que me he encontrado, quiero pasar la noche en el calabozo", dijo.

Dada la violencia con la que había actuado esta persona, la patrulla había adoptado precauciones. Sin embargo, parece que el presunto causante de los desperfectos no puso ningún problema cuando le pidieron que se identificará. Le ofrecieron asistencia médica, pero el hombre renunció a ella, por lo que se le leyeron sus derechos y una vez detenido fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Casetas, donde abrieron diligencias.

La familia del arrestado confirmo después a la Policía Local que el hombre está diagnosticado y pudo sufrir un brote. Al final fueron 17 los vehículos dañados, a los que se fotografió y tomaron los datos para hacerlos constar en el estado y que sus propietarios puedan reclamar por ellos.