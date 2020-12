Chema Dehesa: "El golf no es caro: se puede jugar desde dos euros"

¿Qué hace usted presidiendo la federación de golf?

Sencillamente, porque me apasiona, aunque llevo relativamente poco jugando a golf, unos 10 años. Antes, jugaba al fútbol, esquiaba, que era mi verdadera pasión. Ahora me he enganchado al golf.

¿Por qué?

Me permite viajar, se puede jugar partiendo desde cero, el hándicap está inventado, puedes jugar contra ti mismo, es al aire libre… Además, cada campo es un mundo. Y hay una extraordinaria capacidad de interactuar con la gente que juegas. He conocido personas interesantísimas jugando.

Incluso durante la pandemia de la covid...

Así es. Fuimos el primer deporte con un protocolo aprobado. Si hubiéramos tenido que inventar una actividad en el centro de la pandemia, probablemente habríamos inventado el golf. Porque se practica al aire libre, no hay contacto físico, se guarda la distancia social y se puede jugar a cualquier edad.

Severiano Ballesteros era un fenómeno aislado cuando no había campos de golf, igual que Manolo Santana cuando no había pistas de tenis, igual que Ángel Nieto cuando no había circuitos y corría en polígonos industriales…

Ha perdido ese halo elitista. Antes no habían tantos campos. Y eran exclusivamente de socios, con cuotas elevadas. Ahora, con campos como los que se han construido, como Arcosur, hemos crecido. Es municipal y ha sido generador de conocimiento y de licencias en Aragón. Además, que quede claro, el golf no es un deporte caro: se puede jugar desde dos euros. Es algo que la gente desconoce. Sales de casa, coges el tranvía o un paseíto, y puedes darle a unas bolas. Reitero, desde dos euros se puede jugar al golf en Zaragoza.

¿Ha cambiado el perfil del jugador de golf?

Ha cambiado la edad de iniciación, con los chavales en las escuelas. Es cierto que Severiano fue el impulsor y el que lo dio a conocer. Significó un antes y un después. En Inglaterra era Dios, pero en Japón también. Era y sigue siendo. Vas a jugar y te encuentras a Severiano en bustos, en fotos.

Ahora, el fenómeno se llama Jon Rahm.

Por supuesto. Y un gran embajador de Bilbao y de España. Por cierto, el mundo del golf es un gran motor de turismo. Somos referencia como segundo país más visitado por turistas por este motivo. Para cualquier jugador extranjero, su pasión es jugar en campos españoles. Sin ninguna duda, de los mejores del mundo. Nuestra extraordinaria diversidad geográfica hace que haya campos preciosos y diferentes. Hay campos en bosques de ensueño, en acantilados espectaculares. O La Peñaza, que es un oasis. Se plantaron medio millón de árboles y ahora es un vergel.

Repasemos los campos de nuestra Comunidad.

En Aragón, hay campos en las tres provincias. De abajo arriba, hay un campo en Teruel, que tiene la peculiaridad de ser el más alto de España, en Alcalá de la Selva. Hay otro campo espectacular en Calatayud, un campazo que además va a tirar del turismo de la comarca. En Zaragoza capital, Arcosur y Ranillas, que están muy bien equipados. Otros dos campos de 18 hoyos muy buenos, como La Peñaza y Los Lagos. Dentro de la Base Americana también hay otro campo. Es una historia muy bonita, pues cuando vinieron, lo primero que pusieron fue una bolera y un campo de golf. En Huesca, hay uno en la misma ciudad, Guara, y el de Las Margas, en Sabiñánigo.

¿Cuántos jugadores federados están censados en Aragón?

En Aragón somos más de 6.300 jugadores federados. Y creciendo sensiblemente en deportistas femeninas. El expresidente Paco Lafita ha hecho mucho por el golf en Aragón. Voy a intentar seguir su estela como apasionado del golf y del deporte que soy.

Apasionado del deporte y… de la vida.

No olvide que el deporte es parte de la vida...