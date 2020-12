Más de 50 camiones de empresas aragonesas, atrapados en el Reino Unido

«Nunca en mi vida me había tocado algo así», reconoció ayer Mariano Aguilera, conductor de Marcotran, que permanecía anoche en el aparcamiento de la aduana de Dover. «Cargué de madrugada el pasado domingo en Inglaterra y esta noche tenía que estar en Amazon Madrid descargando la mercancía, pero va a ser imposible», reconocía este conductor. «Llevo más de 36 horas esperando para salir. Por lo visto parece que están preparados para abrir los ferrys pero estamos más de 5.000 camiones y necesitaremos al menos día y medio para dejar el país".

"Otro problema será en Francia. Allí está prohibido por las fiestas conducir del jueves 24 a las 22 horas al viernes 25 a la misma hora y el fin de semana igual, así que como no levanten eso, no podremos conducir», decía. En su caso, al haber hecho esta ruta muchas veces, se conocía este área de servicio y para evitar las caravanas, dejó la autopista a tiempo y llegó por carretera, con lo que no se quedó tirado, dijo, como otros compañeros. «Pagamos siempre los mismos. Al principio de la pandemia éramos héroes y ahora no valemos nada», se lamentó, ya casi descartando llegar a casa por Navidad. Eso sí, a partir del 30, dijo, ya tiene vacaciones, confesó.

Otro conductor, Carlos Barrameda, trabajador de Marcotran desde hace 15 años, explicó que llegó a Inglaterra el sábado con alimentos perecederos que descargó al norte de Inglaterra y que tenía que regresar con un cargamento de Amazon, «Ese servicio se canceló. Estaba al norte de Londres cuando las señales de la autopista A-20 nos indicaban que estaba colapsada, así que nos quedamos en un área de servicio», apuntó. Según este conductor, parecía anoche, a las 21.30, que en unas horas les iban a abrir, pero al haber tantos kilómetros de camiones, dijo, «se necesitarán al menos dos días para salir», confiado en estar el jueves en Francia donde seguramente habrá problemas. «Por las fiestas navideñas no nos van a dejan conducir. Soy de Algeciras. Así que me queda un camino largo para llegar a casa», apuntó. Había pasado por nevadas tremendas en Polonia y París, que les retrasaron horas, pero nunca tantos días como en esta ocasión.

Desde Marcotran explicaron que tenían a 40 conductores atrapados en el Reino Unido. «Unos en áreas de servicio, otros en retenciones y algunos cerca de la aduana».

«Ahí los han dejado. A muchos atrapados en una caravana kilométrica sin comida caliente ni lugar donde asearse», denunció José Luis Cirac, de Cirac Logística, empresa aragonesa especializada en viajes a Francia y el Reino Unido. «Tengo una docena de camiones allí bloqueados sin poder entrar ni salir. Es vergonzoso. Después del año crítico, que llevamos ahora que había viajes bien pagados se van a pegar una semana atrapados en el Reino Unido y ni del cargador ni de nadie van a ver un chavo más. Parece que a nuestro Gobierno no le importa y a los demás tampoco. Nos tratan como a perros», manifestó.

Carmelo González, presidente de Fetraz, consideró «vergonzoso» este trato a los profesionales del transporte por carretera.