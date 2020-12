Pablo de Zavala: "Hay enemigos de la Transición en las instituciones"

¿Qué visión tienen ahora de la Transición los españoles?

La Transición ha tenido una lectura muy positiva desde el año 1976, cuando empezó, aunque la Transición canónica se inicia el 22 de noviembre de 1975, cuando el rey Juan Carlos sustituyó al general Franco, muerto dos días antes. Ha estado muy bien vista por los españoles porque en un plazo muy corto se pasó de un régimen dictatorial a otro democrático. Hay pocos lugares en los que haya ocurrido algo así.

La democracia se plasmó en la monarquía parlamentaria.

A lo largo de los años ochenta la Transición siguió teniendo muy buena prensa y se unió la figura de la democracia con la monarquía, en la persona del rey Juan Carlos, que paró el golpe de Estado del 23-F. Hay dos conceptos que van unidos: Transición a la democracia y monarquía.

¿Han crecido los negativistas de la Transición en los últimos años?

La Transición siempre ha tenido sus enemigos, aunque lo nuevo es que ahora están en las instituciones. Al inicio de la Transición había desde la extrema izquierda, incluidos los terroristas de ETA, a gente de extrema derecha, con algún grupúsculo violento. Pero durante casi cuarenta años esa gente estuvo fuera del sistema político o apenas lograba dos o tres diputados, como HB. No eran un elemento perturbador de la democracia. Ahora hay un discurso de la extrema izquierda y del nacionalismo secesionista que habla mal de la Transición porque trajo la Constitución y la monarquía.

¿Qué pretenden los críticos?

Hay una conjunción entre varios partidos políticos que persiguen desde alcanzar el poder hasta lograr el secesionismo con la república, y les molesta el éxito tan claro que tuvo la Transición.

¿Lo que fue Fuerza Nueva se redibuja con los diputados de Vox?

Vox es un partido reaccionario, nacional-populista, que sin la crisis del PP y el secesionismo catalán no existiría. No nació de la voluntad de los españoles por avanzar o superar algo, sino de la frustración con el Partido Popular, que no supo gestionar el desafío independentista en Cataluña. Había un nacionalismo español pero estaba enterrado, nadie sabía que existiera, sino que pensábamos que solo había un nacionalismo catalán o vasco. El secesionismo y los partidos de extrema izquierda han tocado una fibra que parecía extinguida. Vox ha nacido también al calor del populismo.

La alegría de la sociedad española durante la Transición y la ilusión de igualarnos al resto de Europa se han perdido.

Es muy difícil recuperar ese espíritu porque en la Transición vivíamos un cambio de régimen y la sociedad no puede tener la misma ilusión de entonces, son momentos históricos distintos. Me gusta enumerar los valores de la Transición: el diálogo, la generosidad democrática y la lealtad constitucional. Ahora esos principios salen mal parados entre el Gobierno y la oposición.

En Netflix se ha hecho la serie ‘The Crown’ sobre la monarquía británica. ¿Cree que debería hacerse aquí una similar?

Aquí también se hizo la serie ‘Cuéntame lo que pasó’ y buena parte de su éxito se debe a que muestra lo que ocurrió en la Transición, con esa familia de clase media. No sé si se conseguiría el nivel de ‘The Crown’, que tiene unos medios infinitos.