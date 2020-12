"No se juega más en Aragón", dice la patronal del sector, que cifra en 200 los empleos perdidos

Un aragonés se va a gastar de medida en lotería nacional 40 euros mientras que en juego en salones privados el desembolso va a ser de 10 euros, es decir tres veces más. "No es verdad que estén proliferando las casas de apuestas", asegura Jesús Tremosa, vicepresidente de Aesa, sino que el gasto en juego es un 3,8% inferior al de 2009.

"Se esta criminalizando al juego presencial privado", que es una pequeña parte del sector y encima a la que se aplican más restricciones, frente al juego público o el semipúblico (la Once) que no sufren además ningún tipo de restricciones, criticó José Antonio Rubio, presidente de Aesa, que ha querido salir a desmentir una serie de informaciones que van circulando y que reitera no son ciertas y están causando un gran daño a un sector del que viven un millar de familias en Aragón y que está viéndose muy afectado por la pandemia ya que hay un 13% menos de salones de juego en Aragón al haber perdido 10 (en 2019 había 118 salones) y haberse destruido desde la crisis anterior unos 200 empleos. "En 2020 han cerrado seis salones" con lo que quedarán 112 si ninguno de ellos reabre". La mayoría de los que siguen trabajando se sitúan en el centro de Zaragoza y en las localidades de La Almunia, Alagón, Utebo, Cuarte de Huerva, Zuera y Fuentes de Ebro, así como en las próximas a otras comunidades, es decir, Calatayud y también Tarazona, mientras que en Huesca están en la zona este de la provincia para cubrir Lérida que desde 2014 tiene una ley muy restrictiva. En Teruel es donde menos densidad hay de estos salones de juego.

Donde únicamente, han dicho ambos, se está incrementado el juego es en 'on line'. "No es cierto que cada vez se juegue más. Hace diez años se jugaba lo mismo que en 2018", según lo últimos datos estadísticos disponibles, han señalado. "Somos un sector cíclico, es decir si la gente tiene recursos juega y si no, no", han explicado, representando el juego de ilusión, es decir, el que conlleva un gran premio, el 47% y el juego de entretenimiento (con recompensas de menor cuantía) el 53%.

En los datos presentados por Aesa, que no incluyen los de los bingos, sino exclusivamente los de los salones de juego, han destacado que el sector genera unos ingresos de 84 millones en la comunidad y que el valor añadido, según el estudio realizado por Smartpoint, asciende a 517 millones. "Por cada euro que ingresan generan 6 en el territorio aragonés", han destacado.

Asimismo, han reconocido que sí se incrementan más de un 1.000% las apuestas deportivas, pero que es normal porque teniendo en cuenta que en 2013 no existían, es decir que había un punto de venta, pues si ahora hay diez, es ese el aumento, pero que "son solo una variable u opción de juego más" en España y que además cada país y comunidad tiene su propio reglamento. "Nosotros no tenemos nada que ver con el canal on line que apenas deja riqueza ni puestos de trabajo ni impuestos ni inversión", ha subrayado Rubio. "Las apuestas presenciales", ha recordado, "si generan riqueza y están dentro de los salones que profesionalizan las máquinas B, también presentes en el canal de la hostelería".

En cuanto a las inspecciones, han dicho que la brigada del juego de la policía les visita unas diez veces al año y que en "2019 hubo cero incidencias con menores y lo dice el Justicia", han señalado en un informe reciente. De la ley del juego en Aragón, han pedido que se consensue con el sector y que las restricciones que haya que aplicar se apliquen a todos y no solo al juego presencial privado.