La Universidad de Zaragoza desarrolla con una empresa de EE. UU. un antitumoral contra la metástasis del hueso

El catedrático de Bioquímica Alberto Anel junto con su grupo "Apoptosis, Inmunidad y Cáncer" de la Universidad de Zaragoza colaboran con la empresa Phosplatin Therapeutics LLC, una compañía biotecnológica de Estados Unidos en el desarrollo de un nuevo antitumoral frente a la metástasis de hueso. La empresa Phosplatin Therapeutics LLCha desarrollado una nueva molécula, PT-112, que demuestra una combinación única de propiedades anti-cancerígenas y un atractivo perfil de tolerabilidad y de acción en metástasis en el hueso.

El grupo de investigación"Apoptosis, Inmunidad y Cáncer", adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS-Aragón), colabora con esta empresa para determinar el mecanismo por el cual induce muerte celular en los tumores.

Además, se está demostrando que este fármaco tiene una mayor acción sobre tumores con su metabolismo más alterado, que además suelen producir más metástasis, informa la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa. Esto está permitiendo identificar marcadores de susceptibilidad al fármaco, que podrían ser muy relevantes en relación con su utilización en los pacientes.

Este trabajo lo está llevando a cabo fundamentalmente la doctorando Ruth Soler, con un contrato de Phosplatin Therapeutics a través de la OTRI de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con científicos de la empresa, como Tyler Ames y José Jimeno, supervisados por el CEO Matthew R. Price.

Los últimos datos sobre esta investigación se han mostrado en el último congreso conjunto de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), el National Cancer Institute (NCI) y la American Association for Cancer Research (AACR), uno de los más prestigiosos en el área del tratamiento del cáncer.

"Los datos que se han dado a conocer en el 32 Simposio Virtual EORTC-NCI-AACR avanzan el conocimiento en torno al mecanismo de acción de PT-112 y ofrecen una información valiosa sobre sus potenciales aplicaciones clínicas. Mientras seguimos nuestro estudio clínico de este compuesto en pacientes con cánceres difíciles, dichas perspectivas son importantes", destaca Robert Fallon, cofundador y consejero delegado de Phosplatin Therapeutics.

"Estamos encantados de presentar de forma conjunta este trabajo bajo nuestra fructífera colaboración con el laboratorio del profesor Alberto Anel", destaca Fallon.

El PT-112 es un nuevo conjugado de platino con pirofosfato que es capaz de inducir muerte celular en diversos tumores, lo cual induce a su vez una activación del sistema inmunitario contra el tumor. Es por ello que se está estudiando su combinación con inmunoterapia. PT-112 se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase ll en tumores de próstata y en mieloma múltiple en EE.UU.

El primer estudio clínico de PT-112 se llevó a cabo en 2018 y demostró un buen perfil de seguridad y evidencia de respuestas duraderas entre pacientes pre-tratados. Además, PT-112 tiene una alta propensión a alcanzar el hueso, lo cual aumenta su interés en tipos de cáncer que se producen o que generan metástasis en el hueso.