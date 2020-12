Beamonte acusa a Lambán de no arriesgar ante la covid por "miedo" a Sánchez

El líder del PP aragonés, Luis María Beamonte, ha hecho este lunes balance de la gestión de la pandemia de la covid-19 del presidente de Aragón, Javier Lambán, y la ha resumido en "fracaso" por su "incapacidad" y por no "arriesgar" por "miedo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para Beamonte, han sido meses de "indecisión" ante la mayor tragedia vivida desde la Guerra Civil en la que el Gobierno de Aragón ha estado "desbordado", ha actuado con "indecisión", cuando hacía falta determinación, y ha sido "poco combativo" ante la "inhibición" de Sánchez en la gestión de la pandemia.

Tras la reunión del grupo parlamentario del PP en Zaragoza, el presidente popular ha afirmado en una rueda de prensa que después de nueves meses desde que estalló la pandemia el Gobierno de Lambán no puede agarrarse a que era imprevisible, pero sigue sin un plan de acción a pesar de que Aragón es una de las comunidades con peores cifras porcentuales de contagios y de fallecidos, va por la tercera ola y puede haber una cuarta en enero.

Este 2020, ha enfatizado, ha sido un año "dramático" para miles de familias que han perdido a un ser querido, pero los aragoneses han demostrado "su responsabilidad y su capacidad de soportar situaciones muy difíciles", y habría que aprender para no cometer "los mismo errores".

"Salir de ésta va a ser muy difícil, no basta con las vacunas", pero hace falta, ha añadido Beamonte, abandonar la "imprevisión", y Lambán, que tiene la "piel muy fina" ante las críticas, su "soberbia".

En ese sentido, ha criticado las tardías y escasas medidas adoptadas para atender a los sectores más afectados por la crisis sanitaria, que están "desesperados", y también la falta de certidumbre ante la Navidad, con la decisión de abrir confinamientos perimetrales para rectificar y mantenerlos con las consecuencias que conlleva, entre ellas, la cancelación de apertura de las estaciones de esquí.

"No se puede hacer la apertura perimetral de las provincias y a la semana, cerrarlas", por los problemas de "muchísima envergadura" que genera a distintos sectores estratégicos de la comunidad.

"Esto -ha continuado- demuestra falta de previsión" y en su opinión, "no es de recibo que no exista una acción única en el conjunto del país para que no haya 17 comunidades tomando medidas diferentes" porque eso, ha subrayado, genera el "desamparo más absoluto".

Para el también portavoz en las Cortes de Aragón, el Ejecutivo de Lambán carece de liderazgo, sigue "sobrepasado" y no está a la altura del caudal de confianza que supuso la firma de la Estrategia Aragonesa por la Recuperación Social y Económica por siete de los ocho grupos parlamentarios (todos menos Vox), los agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

El presidente del PP aragonés ha criticado del Gobierno su falta lealtad y diálogo y que actúe "por su cuenta", y que convoque mañana a una reunión de portavoces, a las 17.00 horas, para explicar los motivos de las decisiones tomadas. "A buenas horas", ha lamentado Beamonte, quien ha apuntado que si de lo que se va a hablar es del plan de vacunación, "falta hacía ya, porque está a la vuelta de la esquina".

El PP, ha remarcado, ha ofrecido en todo momento su colaboración al Gobierno para no tener que depender en la toma de decisiones de los "vicios" de otros partidos, pero para Beamonte, a Lambán solo le sirven los pactos de "conveniencia" y de hecho, ha dicho, sus socios, Podemos, CHA y PAR, "practican la comodidad con tal de estar en la política".

"No suman nada y han perdido la entidad como organizaciones, porque se someten única y exclusivamente al dictado que les marca el PSOE", ha aseverado Beamonte, para quien se ha cumplido la predicción del PP de que este cuatripartito es "el pacto del sillón" y todo acabó con la "colocación de amigos y allegados" en el Ejecutivo, con un coste de diez millones de euros.