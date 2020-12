Fernando Bartolomé: "Vamos a convivir con la covid, pero la derrotaremos"

¿Cómo se explica que un mísero lípido envuelto en proteínas nos haya podido meter en este lío?

Es una cuestión muy interesante desde el punto de vista científico.

¿Son seres vivos los virus?

No son seres vivos como tales, pero son capaces de parasitarnos.

¿Desde cuándo existen los virus?

Los dinosaurios ya tenían virus. Lo que se desconoce es si son precelulares. Desde luego, son más simples que una célula.

¿Había virus antes que células?

Rebobinemos. El Big Bang fue hace 13.500 millones de años, la Tierra nace hace 4.500 millones de años, hay células desde hace 4.000 millones de años. Hay dos teorías: hay quien cree que los virus están antes que la célula y que los virus eran entonces capaces de reproducirse hasta que llega un momento de la evolución en que deja de hacerles falta porque son capaces de parasitar.

Para qué me voy a comprar una casa si puedo vivir en la tuya…

Eso es (sonríe). También hay quien dice que los virus son moléculas simples que se aprovechan de que las células ya existían.

¿Por qué es tan buen huésped el ser humano?

No nos creamos tan importantes: todos los mamíferos son buenos huéspedes. La vida rellena cada nicho. Si una célula puede ser secuestrada, siempre hay alguien interesado en secuestrarla.

¿Estamos hablando de Química o de Física?

Nunca he visto una línea clara entre la Física y la Química...

¿Por qué defiende que estamos hablando de Física?

Le cuento. Un coronavirus tiene un ARN enrollado dentro de una capa lipídica que actúa como piel, unas proteínas que le conceden una estructura esférica. Si lo comparáramos con un balón, la capa lipídica serían los trozos de cuero, y las proteínas, el hilo que cose los trozos para formar el balón. También están las espículas encima.

¿Por qué hablamos de Física, entonces?

Porque si la geometría de la espícula no es capaz de provocar que la pared celular le haga sitio, la célula no se deja. Esa espícula está preparada para abrir las células de un mamífero. El coronavirus está claro que penetra en humanos, en gatos, en hurones y en visones. En esos cuatro está muy claro. Puede haber más mamíferos. Parece ser que en los perros no. Eso tiene que ver con la estructura atómica de las espículas.

O sea, Física.

Por supuesto.

¿En qué otro rinconcito del Sistema Solar podrían pulular?

En Marte, complicado, también por el campo magnético. En Venus, a 400 grados, imposible que haya coronavirus. El viento solar también dificulta la vida. Sin una buena atmósfera como la terrestre, es difícil. Júpiter está a 160 grados bajo cero cuando no le da el Sol, incluso cuando le da es muy baja la temperatura… Mercurio se encuentra muy cerca del Sol…

Complicado ver extraterrestres con mascarilla, por tanto…

Yo diría que sí (sonríe).

¿Por qué muere el virus a los 60 grados centígrados?

Según el último estudio, basta con 15 minutos a 56 grados. La ropa lavada a 60 grados, incluso sin jabón, rompe el virus. Es decir, se destruye la piel del balón que hemos hablado antes. Las placas del balón, las proteínas que hacen de cuerda, todo, incluso el ARN. Eso sí, igual que subir hasta los 60 grados desestabiliza el virus, bajar a cero lo estabiliza. A 80 grados bajo cero, el virus aguanta semanas. Mientras aguanta la estructura, el virus permanece activo. Seguimos hablando de Física...

¿Y por qué es tan bueno el jabón?

El jabón ataca directamente la capa del lípido aunque no se encuentre a la temperatura de 56 grados. Por eso, si te lavas las manos con jabón, gel, alcohol o lejía, todos los disolventes atacan al lípido. Este sí es un ataque químico en toda regla contra el virus.

¿Cuándo acabaremos con él?

Ya vamos a comenzar a vacunar. El catarro también es un coronavirus... Vamos a convivir con la covid, pero la derrotaremos.