"Cualquier ciudad se preciaría de tener a Fernando Simón como hijo predilecto"

¿Cuál es la recomendación de la Consejería de Sanidad sobre la vuelta a clase de los alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachiller?

Desde el punto de visto sanitario, las escuelas y los institutos son seguros. Es un ámbito donde la posibilidad de contagios es menor de lo que se esperaba porque se están manteniendo las condiciones que son recomendables: mascarilla, distancia, lavado de manos y ventilación. Sería posible que todas las clases fueran presenciales si se siguieran estas condiciones.

Si introducimos más alumnos ya no se guardará la distancia de seguridad.

Siempre que se puedan mantener las condiciones de seguridad se podrán reanudar. Si no es posible porque no se puede disponer de espacio u otros horarios tendremos que seguir como hasta ahora.

¿Es un criterio que dependerá de los institutos?

Es una competencia de Educación. La situación es muy variable de unos centros a otros.. Mientras afrontan la pandemia del coronavirus tienen que lidiar con las listas de espera. La lista de espera ha vuelto a bajar bastante. En estos momentos tenemos 7.200 pacientes, y llegamos a superar los 10.000. Todo va en consonancia. Cuando tienes muy tensionado el sistema sanitario, especialmente las ucis, no se pueden atender otras intervenciones quirúrgicas y se priorizan las importantes: el cáncer, las patologías debilitantes, las crónicas, las que son urgentes.

¿Intentan mantener la actividad quirúrgica pese a la covid?

Lo que nos mueve son las camas de críticos. En la mayoría de los hospitales se ha tenido que disminuir el número de cirugías programadas y, en el momento en que se han podido retomar, se ha hecho. Hemos llegado a un momento en el que estamos funcionando en condiciones de normalidad.

¿Cómo va a cambiar la sanidad tras esta pandemia?

Hay cuestiones que han venido para quedarse como los refuerzos de Primaria, la telemedicina, la potenciación de los sistema informáticos, la innovación, la creación de protocolos y la investigación.

¿Mantiene su apuesta por la telemedicina?

Por supuesto. Creo que hay que darle una vuelta porque hay muchos aspectos mejorables, pero me reafirmo en apostar por la innovación, la telemedicina, la interconexión y por la salud y sanidad para todos, incluso como una forma de cohesionar el territorio,

¿Qué mejoraría?

Tendríamos que equiparar la accesibilidad de todos los ciudadanos al sistema sanitario. Y la cercanía. Cuando hablamos de telemedicina parece que estamos potenciando una relación distante y no tiene por qué ser así.

¿Qué le parecen las críticas a su amigo Fernando Simón por la gestión de la pandemia ?

Cualquier ciudad se preciaría de tenerle como hijo predilecto. Es una persona que mediáticamente ha tenido un comportamiento impecable, se ha visto sometido a presiones y ataques infundados, se ha enfrentado a una situación imprevisible solo y en ningún momento ha eludido su deber.

¿Se arrepiente de haber aceptado sustituir a Pilar Ventura?

No voy a decir que en algún momento puntual no haya pensado qué hago yo aquí. Ha sido muy duro al principio, pero me ha sorprendido gratamente la implicación y profesionalidad de todo el personal, el rigor, la cercanía y la calidad humana que se respira en esta consejería, al menos desde que yo estoy aquí.