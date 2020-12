Manuel Silva: "Aragón está en el pelotón de cabeza en robótica"

Usted nació en Sevilla y estudió en Francia. ¿Cómo terminó recalando en Zaragoza donde ha desarrollado su trayectoria?

Terminé la carrera de Ingeniería Industrial en Sevilla en 1974 y me dije que me tenía que airear. Conseguí una beca de cuatro meses para ir a Francia a hacer una estancia. Me dijeron que la transformaban en beca para el curso y luego me quedé cuatro años. Cuando ya me había casado me consiguieron la única beca a nivel francés en el área, entonces de las tecnologías de la información automática.

¿Y decidió volver a España en plena Transición?

Era 1978 y mi mujer, española, me dijo que con lo que estaba pasando en España teníamos que volver para vivirlo. Pudimos ir a cinco sitios distintos, pero elegimos Zaragoza porque era cosa de pioneros. No había ninguna promoción. Dicen que la patria es donde uno se hace padre y aquí hemos tenido dos hijos.

¿Cómo recuerda los primeros pasos de la robótica en Aragón?

Comenzamos en 1982 y en ese año estaba Opel en Figueruelas. Propusimos desde la escuela a Feria de Zaragoza que hiciera un certamen sobre robótica, con cursos para formar a gente porque era tan novedoso que no se sabía qué era. En 1985 publicamos ‘Inteligencia artificial y robótica industrial’. En ese año nos llamaban locos. Colaboraron investigadores del MIT y de universidades como la de París, Edimburgo o Grenoble, donde había estado, y Opel España y Fasa Renault que habían empezado a poner robots. Aragón está en el pelotón de cabeza en la subdisciplina de la robótica.

¿Los robots quitarán empleos?

Un robot si trabaja 24 horas al día está sustituyendo mano de obra y entiendo que se tenga que pagar por la presencia de ese robot, pero no podemos ir para atrás. Tenemos que repensar el mundo en el que estamos.

Fue el primer director del Centro Politécnico Superior en 1989. Esta semana ha recibido el diploma de honor del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. ¿Qué supone ser reconocido por sus compañeros?

Para mí es una satisfacción porque son muchas décadas trabajando aquí. ‘Por razones de circunstancias’, como decía Ortega y Gasset, me ha tocado estar en muchas cosas como el nacimiento del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A).

¿Cómo está la transferencia de tecnología entre la universidad y las empresas?

Se han dado pasos muy importantes. En Aragón hay experiencias modélicas como la relación con BSH. En la escuela de ingeniería hay muchos grupos de una enorme calidad internacional. En España hay capacidad de inventiva en la ingeniería, pero no se utiliza porque no se invierte suficiente en I+D. Quiero ser optimista pero nos queda mucho camino y a las próximas generaciones les toca apretar.

¿Lo tendrán más complicado por la pandemia de covid?

La actual crisis a causa del coronavirus ha tocado todo. Empresas que eran perfectamente viables están en situaciones muy complicadas. La apuesta europea por la renovación de todo el sector productivo europeo, renovación de tecnologías digitales, energía verde, métodos de mejora de gestión tiene que dar fruto. Este tren hay que cogerlo bien.