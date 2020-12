Díez Manglano: "En Navidad hace falta mucha responsabilidad"

Jesús Díez Manglano (Zaragoza, 1961) asume un puesto de ámbito nacional con desfíos por delante.

¿Qué retos afronta en esta nueva responsabilidad?

Mi primer objetivo es aumentar la visibilidad que tiene la Medicina Interna en la población para que sea una especialidad conocida. Las personas asocian a un cardiólogo como el profesional que trata las enfermedades del corazón; o a un neurólogo, las del sistema nervioso. Pero ven difícil definir aes un internista: somos los médicos que tenemos una visión integral de los pacientes. Somos médicos generalistas, pero mientras están ingresados en los hospitales.

Los internistas han jugado un papel clave durante esta pandemia.

Efectivamente. El 80% de los infectados ingresados que no estaban en situación crítica han sido atendidos por internistas. Se ha visto que la covid-19 no es una enfermedad infecciosa respiratoria sin más, sino que provoca complicaciones cardiovasculares, aparición de trombosis, alteración del sistema nervioso, pérdida del olfato, del gusto. Síntomas que afectan a todo el organismo y los internistas, como se ha demostrado, somos los especialistas que estamos más preparados y más capacitados para atenderlo.

En esta oleada, ¿ha cambiado el perfil del paciente?

La enfermedad sigue siendo la misma, pero estamos viendo una gravedad menor: son un poco más jóvenes, hay más afectación de mujeres comparativamente con la primera, cuando predominaban más personas mayores y era más grave en los varones. Ahora se conoce mejor la enfermedad, se diagnostica antes y la protección en las personas ancianas tiende a ser mayor.

¿Cómo ha cambiado la asistencia?

Al principio, en los grandes hospitales se crearon equipos multidisciplinares, liderados por internistas. Pero ahora el peso recae más en estos profesionales sin que haya tanta participación de médicos de otras especialidades.

¿Cuál es la media de edad del paciente?

Supera los cincuenta. En primera ola estaba muy próxima a los 70. Ahora es más baja.

Ha bajado la presión por covid respecto al mes de noviembre.

El hecho de que haya menos casos no quita para que tengamos mucho temor a un repunte en enero como consecuencia de los encuentros en Navidad.

¿Estamos preparados en Aragón para una nueva oleada?

Ahora mismo sí hay epis y mascarillas suficientes. De momento, los hospitales están preparados con camas y recursos de cuidados intensivos. Otra cosa es que si empieza a haber muchísimos contagios podría sobrepasarse la capacidad de los hospitales.

¿Y cómo se encuentran los profesionales?

Los internistas no hemos tenido tiempo suficiente para un descanso mental de la pandemia.

¿Qué pasará en enero?

En Navidades hace falta mucha responsabilidad por parte de todos para seguir las medidas que sabemos que son efectivas: distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos, limitar los encuentros de grupos de personas... Si esto no se cumple, a partir del 15 de enero, o antes, tendremos un rebrote importante.

Ya está cerca la vacuna...

Llegará, pero es evidente que no estará a tiempo para evitar el rebrote de enero. Hacen falta dos dosis. Hasta que no haya un determinado volumen de población inmunizada no se notará su efecto.

Aragón participa en el registro clínico Semi-Covid-19, para conocer mejor esta enfermedad.

Cuenta con datos de 19.000 pacientes de toda España que han estado ingresados. En la Comunidad participan varios hospitales. Los más activos son el Miguel Servet y el Royo Villanova. Ahora mismo es uno de los registros más importantes del mundo.

¿Y qué conclusiones aporta?

Tiene diferentes estudios para responder a distintas preguntas. Hay artículos que evidencian que aquellos pacientes con diabetes o hipertensión arterial tienen peor pronóstico; o que cuanto mayor es la cifra de glucemia cuando ingresan, mayor es la mortalidad.

¿Todavía hay mucho que conocer de esta infección?

Sí, estamos hablando de una enfermedad completamente nueva, en la que se ha hecho un esfuerzo investigador sin precedentes en tan poco tiempo.

¿Y las secuelas que arrastra?

Es una parte que estamos incorporando en el estudio. Ahora mismo sabemos que las secuelas graves son muy poco frecuentes. Existe dificultad para respirar, tos persistente o pérdida del sentido del gusto y olfato que tarda meses en recuperarse. Y vemos una cosa importante:_genera mucha preocupación e intranquilidad.