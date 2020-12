Este año, los Reyes Magos y Papá Noel llegarán a muchos colegios aragoneses a través de videoconferencia, ellos -muy activos en cuestiones tecnológicas y en las redes sociales- también han tenido que adaptarse a las medias de prevención impuestas por la pandemia, igual que el resto de actividades que se celebran en estas fechas navideñas, en las que el ingenio de los docentes de la Comunidad para combinar ilusión, solidaridad -sobre todo con nuestros mayores- y diversión, con mascarillas, geles hidroalcohólicos y grupos burbuja, no conoce límites.

Pero, "pese a todo, la Navidad llega nuevamente y la ilusión por celebrarla, también, aunque de otra manera”, afirma Araceli Villalba, directora del CEIP Miguel Artazos de Utebo (Zaragoza). "Seguiremos conservando las actividades tradicionales de siempre -continúa-. Hemos celebrado un concurso de postales navideñas, que después utilizamos para crear la felicitación oficial del cole y nuestros pequeños han recibido una videollamada de Papá Noel desde Laponia, para que puedan verlo y charlar con él unos minutos”. Por supuesto, las clases y dependencias del colegio se han decorado y ambientado para la ocasión, y los escolares han organizado un mercadillo solidario con sus trabajos navideños (bolas decoradas, trabajos en marquetería y arcilla, calcetines para Navidad...), cuya recaudación destinarán al Banco de Alimentos. “También visitaremos a nuestros mayores de la residencia de nuestra localidad, y a través de los vídeos que les estamos grabando, celebraremos el día del “Ugly sweter”, actividad superdivertida en la que las familias sacan todo su ingenio y los chicos la disfrutan, y los más pequeños tendrán su Tronca de Navidad, por grupos de convivencia. La gran diferencia con otros años será que no podremos compartir todas estas actividades con otros grupos o niveles, pero lo importante es no dejar de hacerlas”, concluye la directora.

Visita de sus majestades los Reyes Magos, las Navidades pasadas, al CPI Rosales del Canal en Zaragoza CPI Rosales del Canal

Este año, en el CPI Rosales del Canal de Zaragoza, los Reyes Magos solo podrán visitar a los pequeños de infantil y de primer ciclo de primaria, “de manera muy controlada, guardando la distancia de seguridad, en una ubicación muy ventilada o al aire libre”, señala Natalia Duro, profesora del centro. Es una lástima -continúa-, porque “todos los años, el último día de clase -gracias a la Ampa del colegio-, recibíamos la visita de los Reyes Magos, cargados de regalos para todas las aulas. A las nueve de la mañana, todo el alumnado se colocaba bordeando el gran patio del colegio y espera ansioso su llegada”. Pero la ilusión no redra y los alumnos han realizado varios murales navideños, que se exponen en diferentes entradas al centro, en los que han participado todas las aulas, desde infantil hasta secundaria. Los pasillos se han decorado con manualidades, que los niños y niñas realizaron con sus familias durante el puente de la Constitución, y los maestros y maestras han decorado las puertas de entrada a las aulas. “Todo -comenta la docente- para conseguir un toque muy colorido y navideño en todos los rincones del centro escolar”.

Las Navidades... no se roban

Alumnos del IES Clara Campoamor, trabajando en la preparación de las actividades Navideñas del instituto IES Clara Campoamor

En el IES Clara Campoamor de Zaragoza, “las Navidades no se roban, siempre están ahí para el que quiera celebrarlas. Además, todo ha sido tan complicado a la sombra de la covid-19, que se genera la necesidad de crear un ambiente navideño”, comenta la profesora del centro Susana Lozano. Desde el Grupo de Extraescolares se ha organizado, como todos los años, una jornada diferente, más lúdica y festiva, para el día 22 de diciembre. Los veinte grupos que conforman 1º y 2º de la ESO del instituto disfrutarán de un día de cine con una película en versión original; un juego de ‘kahoot’ por grupos de forma simultánea, y talleres manuales… Todo ello cumpliendo con las medidas del Plan de Contingencia. El grupo de fotografía, formado por alumnas de 1º de ESO, serán las encargadas oficiales de realizar el reportaje de ese día. A esta jornada se suma la entrega del premio de 'Puertas navideñas', un concurso de decoración de puertas de cada aula, con la premisa de utilizar material reciclado. “El alumnado está emocionado ya que es el espacio que tienen de referencia durante todo el curso”, comenta la docente. Además, el profesorado y personal laboral no docente del centro está convocado a un 'Concurso de Jerseys Navideños', en cuatro categorías: el más navideño, el más artesanal, el más feo y jersey grupal. Y, hablando de ambiente navideño, la entrada del centro se ha decorado con un gran árbol de papel, “más bien un triángulo gigante de Sierpiński o fractal, realizado por el alumnado de valores éticos de 1º ESO y en algunas tutorías de 1º y 2º ESO, aprovechando el trabajo realizado contra la leucemia infantil, en una actividad conjunta con el CEE Jean Piaget”, dice Lozano. Como en todas las Navidades, tampoco faltan los sorteos y los regalos. “El AMPA La Fragua -continúa- ha obsequiado a todo el personal del centro con una planta de Pascua. Su intenso color rojo ha inundado de fuerza los espacios en los que se reparte un profesorado cargado de tareas finales de la primera evaluación”.

Escolares del Colegio Escolapias Calasanz de Zaragoza, ante el belén Colegio Escolapias Calasanz

“A pesar de la situación producida por la pandemia de la covid, queremos seguir manteniendo el espíritu navideño y llevar la alegría de esta celebración a la gente que nos rodea”, explica Ana Beatriz Cerezo, directora general del Colegio Escoapias Calasanz de Zaragoza. En infantil y en primaria, los escolares han dibujado unas bonitas postales navideñas para los “yayos” que están en las residencias y todos los alumnos están participando, como otros años, en la recogida de alimentos, “pues sabemos que las necesidades se han multiplicado y tenemos que actuar en la medida de nuestras posibilidades”, añade la directora. Un hermoso belén recibe a los alumnos cada mañana, y muchos chicos y chicas han participado, animados por el AMPA, en la creación en familia de belenes, elaborados con materiales reciclados, que se exhiben en el primer piso del centro. También han organizado un concurso de postales, cuentos y cartas a los Reyes Magos. Y los profesores han “engalanado” los balcones con las figuras que han pintado en clase de plástica. “Nuestro lema de este año es: 'Un like a la vida' y por eso hemos cubierto el árbol del colegio de los deseos navideños con numerosos 'likes', pintados por todos los miembros de la comunidad educativa. ¡Ha quedado precioso!”, exclama la directora.

El Festival de la Convivencia

El Festival de la Convivencia era uno de los días más señalados en el calendario del CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza y, a pesar de la pandemia, no han querido renunciar a él. “A lo largo del trimestre, cada curso se ha hermanado con otro y la próxima semana se reunirán al aire libre, cuidando todas las medidas higiénico-sanitarias, para presentar sus actuaciones, que luego colgaremos en la página del centro para compartirlas con toda la comunidad educativa. El broche final de este festival virtual será el baile de todo el equipo docente”, señala Rosa Llorente, directora del colegio. Pero todavía hay más propuestas: en el aula de 2º de infantil, las profesoras han construido una chimenea, donde todos los niños y niñas han colgado sus calcetines y sus mejores deseos para Navidad; en 2º de primaria, los profesores-tutores han preparado un ‘Escape room’ navideño: “en el CEIP Ramiro Soláns se ha producido un robo de los regalos de Navidad. El reto lanzado para los alumnos es encontrar estos regalos, trabajando en equipo, a partir de la metodología de gamificación”, explica la directora. Enlazando con la competencia social y la capacidad de los niños para mejorar el mundo, el centro ha participado en el proyecto ‘La caja de las Palabras Mágicas”, lanzado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. “Todos los niños y niñas desde 2º hasta 6º de primaria han escrito mensajes bonitos de Navidad que, enuna 'caja mágica', llegarán a la Residencia y Centro de Día CAI-Ozanam Oliver. Sin duda, el poder de las palabras reconfortará a los mayores que puedan sentirse tristes”,concluye Llorente.

Los alumnos de secundaria del Colegio Montessori de Zaragoza han lanzado mensajes navideños de ánimo a los hosteleros, afectados por la pandemia Colegio Montessori

En el Colegio Montessori de Zaragoza todos los alumnos, desde infantil hasta los grados de FP, están preparando un vídeo para felicitar las Navidades. Tarjetas de felicitación, cartas, postales… y los alumnos del Ciclo de Integración Social preparan con esmero la cartelería con un mensaje positivo del colegio para los mayores de la residencia Las Mimosas de Urrea de Jalón. “Los propios alumnos, se encargarán de distribuirlos, a modo de regalo de Navidad, a cada residente”, explica Mari Carmen Ibáñez desde el centro. Y Los alumnos del Ciclo Superior de Integración Social, del Centro de Formación Luis Manuel García Urrea, adscrito al Colegio Montessori, se vistieron de Reyes Magos y grabaron un vídeo para proyectarlo y darles una sorpresa a los niños y niñas de infantil y primaria, dado que este año, por prevención ante la covid-19, los Reyes no pueden pasar por las clases. Los chicos y chicas de los Ciclos de Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas, junto a los distintos Ciclos de Informática, han grabado un vídeo, partiendo del árbol navideño que hay en la plaza de Aragón, hasta llegar al colegio, y pasando por todas las instalaciones de centro (portería, secretaría, aulas, comedor y patio). "Desde cada ubicación, han enviado frases positivas de cosas buenas ocurridas este año y su agradecimiento a los distintos colectivos de la sociedad por su trabajo realizado durante la pandemia", añade Ibáñez.

Alumnos y profesores del Colegio El Buen Pastor de Zaragoza han decorado los diferentes espacios del colegio para celebrar juntos la Navidad, tratando de hacer más bonita y alegre esta difícil situación que vivimos. Colegio El Buen Pastor

Los colegios oscenses, tampoco renuncian a la Navidad

Los centros educativos oscenses tampoco renuncian a la Navidad. “A nivel de colegio se van a intentar hacer, más o menos, las actividades de otros años, pero adaptadas a la situación actual, teniendo en cuenta las normas higiénico sanitarias vigentes”, apunta Daniel Paúl Cabrero, desde el Colegio Salesianos de Huesca. Y han preparado veladas de infantil y primaria con villancicos y actuaciones teatrales, que se realizarán en el teatro, se grabarán en vídeo y se mandarán a las familias. El día 22, el belén viviente del centro cobrará más vida que nunca y su puesta en escena se retransmitirá en ‘streaming’ por Youtube para que, desde todas las aulas, puedan seguirla en directo. Todavía está por decidir si los niños recibirán la visita del paje real. “Lamentablemente -añade Paúl- no se pueden hacer actividades, muy bien valoradas otros años, como ir a cantar villancicos a la residencia de ancianos de La Merced”.

“Estas Navidades, aunque diferentes, no van a dejar de ser especiales y las vamos a celebrar en todo el centro”, afirma Carmen Dieste, directora del CEIP Virgen de la Soledad de Bolea (Huesca), que insiste en que “para hacer entre todos el Árbol de Navidad, este año, hemos enviado a las familias una bola de Navidad, de papel, con el fin de que nos la devuelvan decorada por ellos como quieran. Así, la decoración del centro no se queda atrás y, entre todos, estamos haciendo que estos días sean bonitos y festivos”. El festival de Navidad siempre ha entrado dentro de la Programación General Anual, como un punto importante del centro, y, este año, tampoco quieren renuncian a hacerlo. “Todos los grupos estables de convivencia -explica la directora- van a hacer una actuación en el salón social. Distribuiremos el salón en tres partes (una por cada grupo burbuja del centro) y saldremos a actuar con villancicos, obras de teatro y adivinanzas, tanto en castellano como en inglés. Las actuaciones serán grabadas para que los padres las puedan ver en diferido desde sus casas”. Y tienen previsto organizar un pequeño almuerzo (financiado por la Ampa), “pero con paquetitos individuales y por grupos de convivencia. Así nos veremos todos, ya que otros años era un momento familiar. Intentaremos que lo siga siendo a través de la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías”, dice. “Lo único que hemos decidido cancelar ha sido la visita que hacíamos todos juntos a los distintos belenes del pueblo, pues, como es lógico, la situación sanitaria no lo aconseja”, concluye la directora.

Yincana Navideña, al estilo 'Juego de Tronos', en el SIES de Almudévar

Con todas las medidas higienico-sanitarias que sean precisas -como la de no coincidir en el mismo punto dos grupos, en el SIES de Almudévar (Huesca), todos los alumnos van a participar en una espectacular Yincana Navideña. “La arquitectura estratégica de la prueba, aunque parezca sencilla, es compleja -explica Isabel Ariño, orientadora del Centro-. Nos hemos planteado varios objetivos educativos, entre ellos, fomentar la motivación (se han utilizado nombres de las casas de 'Juego de Tronos'), desarrollar estrategias de geolocalización, de orientación, de cooperación, de desarrollo de trabajo en equipo y el respeto a su entorno más inmediato”. Además de la yincana, han organizado también el día del Jersey Navideño. “Lo ideal de esta actividad es la creatividad, el reciclaje y la artesanía 'casera'. Se votará al más original y se premiará la participación”, añade Isabel, que, como buena orientadora, destaca que este año ha realizado un pequeño estudio con el alumnado de 3º ESO sobre el sexismo en los catálogos de juguetes y que los resultados del mismo formarán parte del Plan de Igualdad del centro.

Vídeos y campanadas de Fin de Año en los coles turolenses

Desde el aula de Mosqueruela, del CRA Maestrazgo-Gúdar (Teruel), Estíbaliz Mena, tutora de 1, 2 y 3 de primaria, se lamenta de que este año no van a poder realizar en cada localidad del CRA el tradicional Festival de Inverno de Navidad, “en el que solíamos hacer una pequeña dramatización o teatro e interpretábamos nuestras melodías con flauta”. Pero, entre todas las clases del colegio van a interpretar una coreografía, que enviarán a todas las familias el último día de clase, y una actuación digital, para las familias de cada grupo. Y, por supuesto, tienen previsto celebrar las campanadas de fin de año con gusanitos.

Alumnos del CEIP San Miguel de Mora de Rubielos (Teruel), preparando en clase las actividades Navideñas CEIP San Miguel

En el CEIP San Miguel de Mora de Rubielos (Teruel) también se esfuerzan por adaptar las actividades a las medidas que marcada la Consejería de Sanidad, “pero siempre tratando de mantener la idea de un colegio unido, pese a que tengamos que trabajar de forma independiente”, aclara León Moreno, profesor del colegio. La especialista de Música ha preparado una grabación de un vídeo de villancicos, con una pequeña línea argumental, que permita que todas las clases realicen la actividad de forma segura, cada uno en su aula, pero compartiendo canción y argumento: ”Papá Noel nos visita para ayudarnos a celebrar una Navidad completa pese a la distancia”. El vídeo de la actividad (íntegro y por cursos) se colgará en la web del centro y se publicará en la cuenta de Twitter.

Ante la imposibilidad de decorar el árbol de Navidad del pueblo, en una actividad de centro, como era costumbre, “el Ayuntamiento -continúa Moreno- nos ha propuesto decorar por grupos una zona del pueblo, que normalmente quedaba algo tristona en Navidad, así que, por cursos, estamos preparando las decoraciones (estrellas, bolas de navidad, muñecos de nieve y árboles) y, por clases, nos desplazaremos a colocarlas en dicha zona”. En los últimos años, el centro había adoptado la tradición de celebrar las campanadas de Fin de Año el último día de Navidad, junto con un pequeño picoteo entre todos los cursos, “en nuestra línea -comenta-de ser un gran aula común en la que todos los cursos viven los acontecimientos juntos”. Tratando de adaptarse, han decidido hacer esta celebración por clases, en el mismo momento, “para poder unificar esa pequeña celebración, aunque sea con el sonido que se escuche de aula a aula, de pasillo a pasillo”, dice. Finalmente, los cursos de 5º y 6º han querido recordar y animar a los ancianos y ancianas de las residencias cercanas y les han escrito, "para darles las gracias por lo que aportan y por el esfuerzo que han realizado, mandándoles el calor de su recuerdo en estas fechas”, concluye el profesor.

Un Festival de Navidad al que acudía todo el pueblo

El aula de Fortanete (Teruel), del CRA Alto Maestrazgo, preparaba todos los años un Festival de Navidad al que asistía todo el pueblo. “Lo realizábamos con mucha ilusión, con villancicos, bailes, obra de teatro y hasta el sorteo de una cesta de Navidad, comenta Marisol González, maestra del aula. "Pero, debido a esta situación que vivimos, nuestros planes navideños han cambiado, aunque hemos intentado que siga teniendo su encanto y su esencia”, afirma la maestra. Por eso, en clase, cantarán algún villancico, en inglés y en castellano, y lo grabarán para que los padres y madres puedan verlo a través de la plataforma con la que trabajan ‘online’. “Hemos preparado varios talleres: unos, para decorar las puertas del colegio con motivos navideños (árboles, muñecos de nieve, Papá Noel...) y otro de manualidades, que luego llevaremos al árbol de Navidad del pueblo y colgaremos para decorarlo”. La visita del paje de los Reyes Magos no podía faltar, “pero siempre respetando las medidas higiénicas y de seguridad". Este año, se hará en el patio del colegio, al aire libre y manteniendo las distancias. Chicos y chicas depositarán las cartas en un buzón, que el paje se llevará. No habrá contacto con él, pero, como afirma la maestra, "seguro que la ilusión permanecerá intacta”.