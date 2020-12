Los grupos a los que no se aconseja la vacuna

La vacunación contra la covid-19 comenzará en las residencias, para después llegar a los centros sanitarios y a los mayores de 80 años. Este es el primer planteamiento con el que trabaja España y también Aragón. Sin embargo, no todas las personas incluidas en estos grupos deberían vacunarse.

En Estados Unidos y Reino Unido, donde ya se ha comenzado a suministrar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, la misma que llegará aquí en unos pocos días, ya se ha estipulado en qué ocasiones no se recomendaría su suministro. En este supuesto estarían incluidas aquellas personas que están siendo tratados con una terapia anticoagulante, como es el caso del sintrom.

Tampoco estaría aconsejada para los que sufren trastornos hemorrágicos, ya que se trata de una inyección intramuscular. Otro de los grupos sobre los que no se prevé el uso de esta vacuna es el de los inmunodeprimidos. No obstante, los documentos publicados por el Comité de Vacunación e Inmunización del Reino Unido, así como por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. detallan que se debe estudiar cada caso para valorar la relación riesgo-beneficio que supondría.

Basándose en los estudios llevados a cabo, la vacuna no estaría indicada para menores de 16 años. Se trata de un grupo poblacional sobre el que apenas se han hecho pruebas durante los ensayos clínicos.

Estas inyecciones también estarían contraindicadas para embarazadas o en periodo de lactancia. De hecho, en los informes remitidos se especifica que tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna, se debe esperar al menos dos meses para quedarse embarazada.

En este mismo sentido, las autoridades británicas no la recomiendan a mujeres que crean que puedan estar embarazadas o que tengan previsto estarlo en los tres meses posteriores a recibir la primera dosis, puesto que no se han completado los estudios en animales. Además, todavía no se conoce el impacto que puede tener en la fertilidad.

En Aragón habrá que esperar a lo que especifique la Agencia Europea del Medicamento y el Ministerio de Sanidad, que son las autoridades competentes en la materia. Expertos consultados recuerdan que en los próximos meses se aprobarán otras vacunas, que quizás sí que se puedan utilizar en los supuestos descartados para Pfizer. Esto es lo que ocurre, confirmaron desde Sanidad, con la vacuna de la gripe, de la que se adquieren varios tipos y se suministra a cada persona la más adecuada por sus características.