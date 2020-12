El PP exige a Lambán que baje impuestos y rechace la armonización fiscal

La portavoz de Hacienda del PP aragonés, Mamen Susín, ha exigido este miércoles al presidente, Javier Lambán, que baje los impuestos a los aragoneses, que rechace la armonización fiscal que reclama la izquierda, porque siempre es al alza, y que reivindique ante Madrid que se abra el debate de la financiación de las autonomías.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la que ha presentado una proposición no de ley cuyo objetivo es instar al Gobierno de España a respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa en materia tributaria que reconocen la Constitución y las leyes a las comunidades y que no alcance acuerdos que vulneren la legislación "a cambio de votos de unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones -ha dicho- su deslealtad con España cuando no su claro objetivo de destruir nuestra nación".

Se ha referido así a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con ERC en la que, a su juicio, "se ha puesto sobre la mesa un ataque frontal a la autonomía financiera de las comunidades, "en definitiva, a la libertad", y es "irónico" que el que exija la armonización como "moneda de cambio" para apoyar las cuentas de 2021 sea un partido independentista catalán.

Susín ha criticado que Lambán reclame desde hace años la armonización fiscal cuando lo que tendría que exigir, a su entender, es que se afronte ya el debate de la financiación autonómica.

"El debate de la armonización no deja de ser una falacia socialista y de la extrema izquierda para seguir subiendo los impuestos a los aragoneses y a los españoles", ha remarcado la portavoz de Hacienda del PP, quien ha incidido en que Aragón debería bajar impuestos porque ocupa un año más, junto con Asturias y Cataluña, los últimos puestos en el ranquin de competitividad fiscal que elabora la Unión de Contribuyentes y en 2019 perdía un puesto en competitividad regional.

Y ante quienes critican al PP por defender bajar impuestos e incrementar el gasto público con el argumento de que es imposible, ha defendido las políticas de Madrid y Andalucía, que "han demostrado sobradamente que bajando impuestos se recauda más".

Porque a través de políticas fiscales "acertadas", ha añadido, se generan ventajas competitivas, se propicia el crecimiento económico y la creación de empleo y por lo tanto una mayor y mejor distribución de la renta y de la riqueza.

Susín ha reprochado además a Lambán que apueste por una armonización cuando antes abogaba por un federalismo asimétrico e incluso el PSOE, en el debate del Estatuto de Autonomía, llegó a plantear un cupo fiscal para Aragón al estilo del de Navarra o el País Vasco.

Un cambio que también ha criticado de Chunta Aragonesista y el Partido Aragonés, de carácter nacionalista o regionalista, que ahora defienden la armonización fiscal cuando reivindican desde las Cortes una hacienda aragonesa y cuando supone, ha aseverado, "un ataque frontal a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía de Aragón, al autogobierno de las comunidades autónomas y a sus propios principios políticos".

Para Susín, lo que tiene que hacer el cuatripartito es rechazar la armonización fiscal que quiere ejecutar el presidente, Pedro Sánchez, y bajar los impuestos a los aragoneses si no se quiere seguir perdiendo competitividad "año tras año", ya que Aragón, ha apuntado, ocupa el puesto 17 de 19 comunidades autónomas y está en el grupo de las tres autonomías con mayor presión fiscal.

Ha lamentado además que Lambán se dedique a "atacar" a Madrid por sus rebajas fiscales y le ha instado a eliminar el Impuesto de Sucesiones y a bajar el tramo autonómico del IRPF como ha pedido el PP en sus enmiendas a los presupuestos de Aragón de 2021, en concreto un bajada del 5 % en el tipo de los tres tramos de rentas más bajas, las más afectadas por la pandemia.

De momento ni siquiera se va a tramitar porque según el Gobierno supone una bajada de ingresos, ha señalado Susín, quien ha recriminado a Lamban que desde que preside Aragón el Ejecutivo no presenta la ley de Acompañamiento a los presupuestos, que es la que regula la materia tributaria.