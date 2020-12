Salud Pública comunica a las residencias que vacunará desde la tercera semana de enero

Salud Pública ha comunicado a las residencias, a través de la Consejería de Ciudadanía, que podría comenzar la vacunación contra la covid a partir de la tercera semana de enero. Para planificar la campaña, ha solicitado conocer durante este mes el número de usuarios y trabajadores que se sumarán a este programa y pide el consentimiento de todos ellos para proceder a su administración.

En una carta firmada por el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y remitida los últimos días a los centros sociales residenciales de Aragón, se informa de que las personas mayores o con discapacidad que viven en estos espacios han sido consideradas como el primer grupo prioritario, junto con quienes trabajan en ellos. Por esta razón, "es muy probable" que durante los meses de enero y febrero, de forma "organizada y escalonada", se lleve a cabo la vacunación frente a la covid entre esta población vulnerable. Es previsible, adelantan desde Salud Pública, que la primera vacuna disponible sea la desarrollada por Pfizer, que precisa de una pauta de dos dosis, separadas entre sí 21 días, y que tiene una vida útil de cinco días una vez descongelada.

Durante las primeras semanas la disponibilidad "estará limitada", aseguran en la misiva, por lo que es imprescindible "optimizar" el número de dosis disponibles para ofrecer el beneficio de la vacunación al mayor número de personas. La vacuna será gratuita y se plantea como voluntaria, por lo que el Departamento de Sanidad necesita conocer previamente qué personas aceptan recibirla. De esta manera, las residencias deberán actualizar en la plataforma Sircovid (Sistema de Información para Centros Sociales Residenciales sobre covid-19) los censos de residentes y de trabajadores antes del 18 de diciembre y registrar, a través del mismo medio, a quienes se suman al programa antes del día 22 de este mes. Salud Pública requiere también el consentimiento individual para proceder a la administración de la vacuna:_verbal en el caso de trabajadores o de residentes con capacidad de decisión propia; o escrito, por parte de un familiar o tutor legal, para aquellas personas con dependencia o incapacidad.

Paquita Morata, gerente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia), explicó que recibieron este correo el pasado domingo y a su vez, de forma verbal, les comunicaron que empezaría la campaña a partir de la tercera semana de enero, aunque todo dependerá, dijo, de cuándo se reciban las dosis. Salud Pública pidió la colaboración de Ciudadanía para recabar la información "de cara a tener todo bien organizado y saber el número de vacunas que se necesitan en cada centro". Desde la Fundación Rey Ardid indicaron también que les avisaron por teléfono el pasado jueves y recibieron el comunicado al día siguiente. En la conversación ya les adelantaron que Salud Pública empezaría a vacunar desde la tercera semana del próximo mes y solicitaron el censo de trabajadores y usuarios para poder ir planificando la campaña. Sin embargo, según adelantaron, todavía no se ha concretado el protocolo que se va a seguir para administrar las primeras dosis en las residencias. De hecho, Aragón no ha dado a conocer el número de vacunas que se recibirán para esta primera fase ni el operativo que se pondrá en marcha para este programa. Sí se adelantó hace unas semanas que el peso recaería sobre Atención Primaria y que inicialmente la Comunidad podría llegar a vacunar a 90.000 personas (con 180.000 dosis), una cifra que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, no concretó el pasado sábado, cuando aseguró que, en todo caso, Aragón contará con "vacunas suficientes" para la población vulnerable. Este lunes, en ‘Aragón Radio’ reiteró que el reparto entre comunidades será "equitativo y homogéneo", que "no va a haber desabastecimiento" y se mostró partidaria de que todas las regiones arranquen el mismo día. Aunque no dio una fecha concreta para iniciar la vacunación, sí adelantó que "probablemente esté en torno a la semana siguiente a Reyes". Trasladó un mensaje de "seguridad" e incluso se ofreció a vacunarse ella la primera.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, avanzó este lunes que las primeras vacunas contra la covid-19, previsiblemente la desarrollada por Pfizer y BioNTech, podrían llegar a España alrededor del 4 o 5 de enero, tras ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento el 29 de diciembre como muy tarde. Illa concretó que no se recibirán todas las dosis al mismo tiempo, sino que "van a llegar progresivamente cuando se vayan fabricando". A España le corresponden unos 140 millones de dosis de los acuerdos firmados por la Comisión Europea con las compañías farmacéuticas, lo que permitiría vacunar a 70 millones de personas. "Sobrarán vacunas", aseguró. El epidemiólogo aragonés Fernando Simón explicó los cálculos son estimativos porque las farmacéuticas no han facilitado las cifras definitivas. Respecto al reparto, aseguró que será "proporcional". Para la logística, Simón detalló que se repartirán en unos 40 puntos de distribución y que hay comunidades con territorio amplio, como Aragón, han comprado ya congeladores para transportar las vacunas de Pfizer.

Brote en Sabiñán

Por otra parte, la residencia de mayores Mariano Marzo de Sabiñán ha registrado un brote de covid-19 que suma 9 casos positivos, todos ellos entre usuarios. En total, el centro cuenta con 16 trabajadoras y 22 ancianos, la mayoría del propio municipio o de otros del entorno. Fuentes de Servicios Sociales confirmaron que el brote se abrió "hace ya diez días y está controlado". Desde la Consejería explicaron: "Hemos estado pendientes pero, hasta la fecha, no ha sido necesaria ninguna actuación extraordinaria".

En cuanto a las empleadas de las instalaciones, según indicó el gerente de la residencia, José Ángel Fuentes, todas han arrojado resultados negativos en las dos tandas de pruebas (PCR y test rápidos) de las últimas dos semanas. "El inicio estuvo en un ingreso que llegó con resultado negativo pero que positivizó una vez estaba dentro. Se hicieron pruebas y test a trabajadores y residentes y no hubo más positivos", recordó.

Días después, ya durante la semana pasada, otra persona residente en el geriátrico desarrolló síntomas y se volvieron a programar nuevas pruebas a todas las personas vinculadas con el centro, que se realizaron el sábado, mientras todos los residentes permanecían aislados.