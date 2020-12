El hospital de campaña de la Feria, en el que se han invertido ya 5,3 millones, seguirá en 2021

El hospital de campaña instalado en la Feria de Zaragoza, y que consta de 400 camas, se mantendrá más allá del 31 de diciembre, día en el que finaliza el contrato de arrendamiento de parte de los equipos suscrito con la empresa Arpa Equipos Móviles de Campaña. El Gobierno de Aragón ha invertido ya en este equipamiento más de 5,3 millones de euros, entre la compra de material y el coste del alquiler.

El Ejecutivo de Javier Lambándestinó a esta infraestructura más de 4,6 millones de euros para su puesta en marcha en abril, una cantidad global en la que se incluyen tanto los equipos suministrados por la compañía Arpa en régimen de propiedad (3,94 millones de euros) como de alquiler (650.734,24 euros), así como su mantenimiento inicial (44.178,73 euros). Desde entonces, el Servicio Aragonés de Salud ha emitido dos resoluciones, en términos similares ambas, para la continuidad del arrendamiento, cada una por tres meses: la primera, por importe de 461.038,80 euros; y la segunda, por 246.573,45 euros. En total, durante estos nueve meses de emergencia sanitaria, la DGA ha invertido 5.345.484,51 euros en este hospital de campaña que, por el momento, no se ha llegado a utilizar. La resolución del gerente del Salud por la que se acordaba la tramitación de emergencia para la instalación ‘llaves en mano’ de un hospital de campaña en la Feria para atender las necesidades de asistencia ante la pandemia está firmada el 8 de abril. En este documento se exponía la necesidad de adoptar medidas excepcionales –en referencia a la apertura de dos hospitales, en la Feria y en el Auditorio, que ya se desmontó–, ante la saturación de los centros sanitarios por esta crisis, de manera que se pudiera asumir un previsible incremento de casos covid.

Sucesivas prórrogas

En la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento entre el Servicio Aragonés de Salud y Arpa Equipamientos Móviles, con fecha del 6 de abril de 2020, se indicaba que este alquiler tendría una duración de tres meses desde la entrega del conjunto de bienes. Posteriormente, por otra resolución del director gerente del Salud, del 2 de julio, se acordó la continuidad del arrendamiento de las instalaciones desde el 6 de julio hasta el 5 de octubre de 2020. El 21 de octubre se rubricó otra prórroga por tres meses –del 6 de octubre hasta el 31 de diciembre–. Entonces, los hospitales aragoneses tenían 628 pacientes ingresados por coronavirus, de los que 80 ocupaban unidades de cuidados intensivos. El documento recoge, precisamente, que la situación de la pandemia en Aragón, y en especial de la ciudad de Zaragoza, como nudo de comunicaciones para el movimiento de personas, aconsejaba mantener instalado el hospital de campaña ubicado en la Feria de Zaragoza al menos hasta fin de año. Fuentes del Departamento de Sanidad confirmaron que este equipamiento, que está ubicado dentro de los pabellones 6 y 7 de la Feria de Zaragoza, se mantendrá a partir del 1 de enero de 2021. Desde la empresa Arpa explicaron que es el Gobierno de Aragón quien toma las decisiones sobre el hospital de campaña y entienden que, salvo que se informe de lo contrario, sigue el acuerdo para el mantenimiento y suministro de parte de los equipos. Al mismo tiempo, reiteraron la colaboración que existe con la DGA, a través de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Por su parte, el presidente de la Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, aseguró que no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno de Aragón sobre la continuidad o el desmantelamiento del hospital de campaña instalado en el recinto de la carretera de Madrid. Como gestor de las instalaciones insistió en que las infraestructuras "no se tocan mientras la institución no necesite el espacio" y, de momento no hay ninguna urgencia por parte de Feria de Zaragoza porque durante el primer trimestre del próximo año no está prevista la celebración de ningún certamen. Y en caso de que así fuera, hay capacidad para que el desmontaje se realice en apenas 48 horas. "No hay ningún problema por que esté más tiempo", señaló Teruel, que recordó que no existe ningún contrato sobre las instalaciones del recinto ferial porque estas fueron cedidas de forma gratuita "a la sociedad aragonesa" para hacer frente a las necesidades sanitarias que está provocando la pandemia. El Gobierno, destacó, solo tiene que hacerse cargo de los gastos que ocasione el uso de fungibles, como la luz o el agua, si los utiliza.

Este hospital de campaña se instaló en la primera oleada de la pandemia del coronavirus, al mismo tiempo que el del Auditorio, y ya se anunció entonces que su puesta en servicio carecía de fecha porque el Salud solo ingresaría allí a enfermos con coronavirus en caso de que la red sanitaria, tanto pública como privada, se llegase a saturar. En los nueve meses de emergencia sanitaria no se ha puesto en funcionamiento.