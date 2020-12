Pastorcillos 'online' y villancicos en voz baja: así son las funciones navideñas en la burbuja escolar

Los Reyes Magos llegarán este año sin cabalgata y en los colegios se celebrará la Navidad pero sin dar el do de pecho cantando los villancicos. La presente crisis sanitaria obliga a que los festivales de adviento que suelen celebrar los centros escolares aragoneses brillen por su ausencia o se limiten a pequeños actividades, siempre sin la presencia de los padres y en grupos burbuja (no la de Freixenet) al aire libre de los patios.

"Nuestra prioridad era mantener las actividades, aunque adaptándolas a las actuales circunstancias", comenta Horacio Tabernero, director del colegio Agustina de Aragón. En este centro, Papá Noel aparecerá por videoconferencia y conectará con los estudiantes a través de la pizarra digital de cada clase. También se dejarán caer los pajes de los Reyes Magos que saludarán a los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, pero lo harán en grupos recudidos y en el patio. “Como es normal, todas estas actividades se harán sin la presencia de los padres: ni siquiera pueden acceder al patio a recoger a sus hijos como para que se reúnan en un festival...”, comenta Tarbernero, que explica que para la fiesta de Halloween ya tuvieron que tomar precauciones semejantes.

No solo las visitas reales se trastocan un poco este pandémico 2020, sino que también muchos centros han suspendido la tradicional donación de juguetes para limitar al máximo la amenaza de contagio. Lo mismo sucede con los concursos de villancicos, la gran mayoría cancelados, porque a más de un escolar le gustaba cantar casi a gritos y, claro, no conviene ayudar al virus a propagarse por el aire…

Videoconferencias con Papá Noel y funciones 'online' son algunas de las alternativas

No obstante, los colegios aragoneses se esfuerzan en dar una vuelta de tuerca al ingenio para poder llevar a cabo un buen montón de actividades para las que resulta imprescindible usar la pandereta y coronarse con cuernos de reno. “Antes hacíamos todas las celebraciones, talleres o festivales ‘internivelares’, pero ahora tenemos que reducirlas a cada aula y cada clase”, explica Dori Blasco, directora del Gascón y Marín. “Eso no quita para que tratemos de mantener el espíritu navideño y tampoco creo que los niños sufran ningún trauma por no hacer los festivales de años anteriores”, añade. En su centro, habrá un día en el que los profesores se pongan jerséis con borlas y colores discutibles (el 20 de diciembre es el día del jersey navideño feo en Estados Unidos) y, también, se está preparando una ‘mañana vieja’. ¿El qué? Pues una jornada en la que sonarán por megafonía las doce campanadas y cada alumno en su aula se comerá un ‘lacasito’ al ritmo que marque el carillón. Ese día, por cierto, deberán acudir los estudiantes al centro de punta en blanco, vestidos de gala.

En el Gascón y Marín, en el Condes de Aragón y en muchos otros colegios se va a continuar este 2020 haciendo actuaciones, que colgarán en un enlace en la página web del centro para que después puedan verlo los padres. De hecho, muchos progenitores están enviando esta semana a sus hijos a clase con ciertos ‘condicionantes’ (un pantalón rojo, un sombrero, un bigote pintado…) para jugar al despiste o al efecto sorpresa cuando por fin vean la súperproducción a través de su ordenador. Atención spoiler: la covid no ha podido con los pastorcillos (qué suerte reciclar ese traje de baturro), ni con los elfos-pirata, ni con los niños que tienen el ingrato rol de hacer de árbol.

Algunos padres confiesan que para ellos es una suerte librarse del estrés que suponía tener que pedir horas libres en el trabajo y hacer filas para ver las dotes artísticas de sus vástagos, mientras que en los grupos de Whatsapp de las ampas se discute si los pajes reales deberían llevar mascarilla en los mensajes que graben o si pueden hacerlo a cara descubierta.

Este año no hay bailes en grupo ni concursos de villancicos. Oliver Duch

Para estas y otras cuitas también hay centros que echan mano de profesionales como es el caso de la compañía de animación La Clac. Desde el pasado mes de octubre sus actores pusieron en marcha la actividad ‘Elige y conecta’, gracias a la cual relevantes personajes históricos se presentan en el aula por videoconferencia. “Hace unas semanas hemos incluido también el personaje de Papá Noel, pero es cierto que los históricos tienen más tirón, que con Santa Claus parece que los colegios lo prefieren en presencial”, comenta María Ángeles Parroqué, una de las responsables de la compañía teatral.

Con esta iniciativa, los alumnos pueden plantear sus dudas al insigne invitado al otro lado de la pantalla y descubrir curiosidades que a veces se les hace cuenta arriba si tienen que leerlas en los libros de texto. La Clac, además, tienen un repertorio que ni el baúl de la Piquer: María Moliner, Fernando de Magallanes, Benito Pérez Galdós, Gloria Fuertes, el Cid, Einstein… “También funciona muy bien Ágatha Christie, pero no ya sólo para los colegios sino incluso para los adultos en los clubs de lectura”, apuntan. Las videoconferencias con Papá Noel, por ejemplo, están pensadas para alumnos de tercero de Primaria hasta segundo de la ESO, “pero siempre se puede adaptar el discurso a otros públicos”. Además, la compañía también ofrece “actividad presencial” con otra línea de trabajo que llaman ‘Una visita inesperada’, en la que los ilustres genios acuden al aula perfectamente maqueados y con sus pertrechos para explicar la actividad a la que actividad que les quitaba el sueño y les procuró la fama.

Otra de las más conocidas compañías aragonesas, Teatro Arbolé, anunció ayer mismo que colgará en internet durante unos días la obra 'Los tres cerditos' para que la puedan ver los escolares en clase y, que de este modo puedan tener su tradicional función de Navidad.

Las tiendas de disfraces apenas están vendiendo este año máscaras, telas, coronas, lentejuelas...

Otra derivada de lo descafeinado de los festivales escolares de Navidad es la industria del disfraz y los comercios de adornos y complementos que estas actuaciones azuzaban antes de fin de año. Para las tiendas “llueve sobre mojado” porque, aunque el Carnaval sí se pudo celebrar in extremis (fue a finales de febrero, poco antes del confinamiento), el tener que renunciar a las fiestas de verano de los pueblos les ha hecho daño en la facturación. “Esta Navidad tampoco estamos teniendo demanda. Ya nos sucedió también en Halloween, es una caída de ventas que se lleva notando toda la campaña”, explica Eduardo Gago, responsable de la empresa Aragonesa de Fiestas.

Por suerte, según explica Gago, hay cabalgatas de barrio o de pequeños municipios que no se celebrarán pero en cuyo lugar sí se han previsto actos con los pajes y Sus Majestades, más íntimos, con mayor control de distancias y de aforos.

“Del alquiler de carrozas tenemos que olvidarnos”, admite, al tiempo que confía en que las pequeñas tiendas sí puedan salvar la temporada con la venta de telas para los Reyes, aunque sea para sus conexiones ‘online’. “La Navidad de este año la damos casi por perdida y tampoco tenemos excesiva confianza en que se pueda celebrar el próximo Carnaval”, apunta Gago, que se daría con un canto en los dientes si “gracias a la vacuna se pueden celebrar las fiestas de verano de 2021 con cierta normalidad”.