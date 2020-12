Vox plantea 132 enmiendas por 61 millones a los Presupuestos de Aragón para reforzar servicios públicos y economía

El grupo de Vox en las Cortes de Aragón ha presentado 132 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2021 por valor de 61 millones de euros, cuyas principales líneas de acción son reforzar los servicios públicos y "paliar los efectos de la crisis" generada por la pandemia del coronavirus en pymes y autónomos y favorecer la creación de empleo, apoyando a sectores que si no reciben ayudas "estarán destinados a la quiebra".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Santiago Morón, que ha comparecido acompañado por los otros dos diputados de esta formación en esta Cámara, David Arranz y Marta Fernández.

Morón ha recordado que su grupo votó en contra de la aprobación inicial del proyecto de ley de Presupuestos de Aragón para 2021 porque "no responde a los problemas reales de los aragoneses, no suponen ningún cambio en la estructura de los de años anteriores, y para nada es extraordinario, como dicen, y se endeuda más a la comunidad autónoma" lo que "perjudicará" a la larga a los servicios públicos y a las políticas de crecimiento.

El portavoz de Vox ha indicado que le hubiera gustado que hubiera "medidas valientes" para reducir más "gasto superfluo" y haberlo destinado a otras necesidades. Según ha contado, su grupo así lo ha hecho a través de las enmiendas parciales que han presentado en cada departamento, pero ha recordado que en esta fase de tramitación no es posible mover partidas entre consejerías, y las más sociales y en las que les gustado incrementar cuantías ya están de por sí "infradotadas".

Esta limitación formal tampoco les permite plantear supresiones y unificaciones de áreas del Gobierno de Aragón que, de hacerse, ahorraría dinero.

A este respecto, ha dicho que les gustaría eliminar la vicepresidencia del gobierno "cuyas funciones anteriormente ya eran asumidas por otras consejerías", ha apuntado Morón, y unificar la consejería de Ciencia, Universidades y Sociedad del Conocimiento con Educación, Cultura y Deporte "para generar sinergias obvias".

Morón ha expresado su deseo de unir el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial con el de Economía Planificación y Empleo, "ya que gestionan presupuestos poco significativos" en solitario, pero "conjuntamente generarían sinergias de estructuras y gestión tan necesarias para la recuperación de nuestro sistema productivo y empresarial.

Además, ha abogado por eliminar la Dirección General de Política Lingüística, cuyas competencias se integraría en la de Patrimonio y suprimir la Dirección General de Planificación y Empleo, "un dislate más en aras de colocar allegados".

Morón ha dicho que estas medidas supondrían un ahorro de entre tres a cinco millones de euros, que si bien hay quien puede considerar que "no va a ninguna parte" en un Presupuesto global de más de 7.000 millones de euros, es una cantidad que sería "muy bien recibida" en ayudas directas al comercio y la hostelería, ya que las que reciben en estos momentos a causa de la pandemia oscilan entre los mil y tres mil euros.

DAR EJEMPLO

El portavoz de Vox ha precisado que dentro de su propósito de reducir el gasto "ineficiente" sí han podido plantear enmiendas para aminorar "significativamente" el número de asesores políticos del gobierno y de altos cargos. "La dramática situación de muchas familias y negocios no permite este despilfarro" y el gobierno "debe dar ejemplo", ha considerado.

Ha añadido que con la liberación de estos gastos, han planteado "la mejora de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y atención a las personas más vulnerables, así como a destinar ayudas directas a autónomos y empresarios del sector servicios, principalmente por ser el más afectado en esta crisis".

Del total de 61 enmiendas, 29 son al articulado del proyecto de ley y persiguen mejorar el control del gasto y la transparencia. En concreto, han propuesto un control "exhaustivo" del gasto público y de la contratación en aras de la transparencia. "Creemos que la rendición de cuentas en la cámara es la base de un sistema democrático", ha enfatizado.

Por otra parte, han presentado enmiendas teniendo en cuenta que, a su entender, la violencia "no tiene género". Según ha matizado, "no queremos reducir partidas" de la violencia de género, sino incluir en las que ya están consignadas la violencia intrafamiliar, que el Presupuesto "no contempla", a pesar de en Aragón ha habido este año "casos notables" en este sentido.

El portavoz de Vox ha explicado que sus enmiendas al gasto se centran en cuatro ámbitos: mejora de los servicios; ayudas directas a los más vulnerables y afectados por la crisis; incrementar las partidas destinadas a mejorar el tejido productivo, así como a la Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); y partidas destinadas al control de la ejecución presupuestaria.

En el primer bloque, de mejora de los servicios públicos, se enmienda para incrementar en 10 millones de euros el refuerzo las plantillas, tanto de sanidad, especialmente a atención primaria, domiciliaria, cuidados paliativos y salud mental, así como para reducir listas de espera y mejora y acondicionar consultorios locales; en educación, para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales y para la concertada; y en servicios sociales, para las plantillas de residencias de mayores.

En lo que se refiere a las ayudas directas a los más vulnerables y afectados por la crisis, Vox ha presentado enmiendas por 36 millones de euros para ayudas a discapacitados, a parados de larga duración, jóvenes y mujeres, así como a mayores de 50 años, ayudas a la formación profesional dual y ayudas a familias para mejorar la conciliación.

Igualmente, este grupo ha apostado por otorgar ayudas directas a comercios, restauración, ocio nocturno, bares y cafeterías, así como por apoyar a los agricultores y ganaderos, ha detallado Morón.

En relación con el tejido productivo y la I+D+i, Vox defiende en sus enmiendas las transferencias directas a autónomos y pymes para garantizar su supervivencia; dinamizar la actividad empresarial, participando en iniciativas que aporten inversión y sean generadoras de empleo en Aragón; y mejorar la financiación aragonesa al programa nacional de supercomputación, así como a la Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo (ARAID) y a la Fundación Científico Tecnológica de Aula Dei.

Asimismo, ha dicho Morón, "creemos necesario ahondar en la digitalización de la justicia, por lo que hemos apostado en este sentido, con una enmienda de 900.000 euros".

En lo que se concierte al control de la ejecución presupuestaria, Vox ha estimado "muy conveniente" el control en los fondos europeos 'Next Generation', así como de las subvenciones a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), a las entidades del sector público aragonés y a las subvenciones a programas de violencia de género, "todos ellos destinatarios de ingentes cantidades de dinero público".