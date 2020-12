La Guarguera, un valle con continuos fallos de teléfono e internet en pleno siglo XXI

Los vecinos del valle de la Guarguera viven una situación “caótica” con las comunicaciones telefónicas y acceso a internet desde hace una semana. Les resulta casi imposible realizar una llamada o conectarse a internet, un problema serio para ellos ya que este tipo de comunicaciones son básicas y dependen de ellos para cualquier urgencia, incidente, ejercer cualquier actividad económica o simplemente para poder vivir en este territorio, el menos poblado de Aragón.

Por ello, la asociación Guarguera Viva, que representa a los habitantes de los diferentes núcleos de población del valle del Guarga, ha vuelto a remitir este lunes otro escrito al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón para pedir que se solucionen estos problemas. Esta carta llega unos días después de que se presentara otra, el pasado 30 de noviembre, reclamando la mejora de las comunicaciones tanto terrestres como telefónicas y de internet, a todas las administraciones implicadas. Pero hasta el momento no han recibido ninguna contestación.

Ahora solicitan una solución “urgente” para los problemas de teléfono tanto fijo como móvil, e internet, ya que no hay un fallo de vez en cuando, sino que es continuo. “Alguna vez llega alguna pequeña onda de cobertura, pero mínimamente, y hay pueblos que están totalmente a cero en este tipo de comunicaciones”, explica el presidente de Guarguera Viva Francisco Santolaria. Y ante estas averías “nadie nos da explicaciones y no sabemos lo que pasa”, añade. Han reclamado a las diferentes compañías, pero no han solucionado el problema.

Recuerda que en su casa “hay menos cobertura ahora que hace 5 años, y esta última semana no podía llamar ni desde dentro ni desde fuera”. En Cerésola, por ejemplo, “no hay ni teléfono fijo ni móvil, y se encuentra a 1.200 metros de altitud y fuera de una zona de sombra”, asegura.

Lo más importante para los vecinos de la Guarguera ahora mismo es que se solucionen estas incidencias, y tener telefonía móvil e internet funcionando correctamente, “mantenido por los adjudicatarios, con control de las administraciones”, explican. Por lo que “tiempo habrá para hablar de las comunicaciones terrestres”, que es la otra reivindicación que sigue pendiente.

Las compañías telefónicas consultadas por este periódico apuntan que en esta zona no les consta ninguna “incidencia masiva”, pero que se van a poner en contacto con algunos vecinos que tengan problemas para intentar solucionar los fallos.