El BOA publica la orden sobre los accesos y salidas de residencias en Navidad y la declaración a firmar

El BOA ha publicado este lunes la orden que regula los accesos y las salidas de residencias durante el periodo de Navidad. Las personas residentes que se hubieran recuperado de la infección producida por coronavirus en los tres meses anteriores o realizada prueba serológica identifique una infección resuelta (IgG positiva) podrán realizar desplazamientos, sin pernocta, a domicilio particular, durante los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021. Eso sí, la persona residente ha de ser recogida por un miembro de las personas que integran el núcleo de convivencia y, ambos, en su caso, han de firmar una declaración responsable en la que se asegure que se van a cumplir las medidas indicadas en el BOA. Además, en dicha declaración se identificarán a los miembros que van a estar presentes en la reunión familiar.

Según la orden, se permite ampliar el número de visitas a estos centros siempre que se garantice que se cumplen las medidas de higiene, prevención y distancia de seguridad y se recomienda que, en aquellos casos en que las personas residentes de centros residenciales socio-sanitarios realicen una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, esta quede restringida a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable. A su reingreso se aconseja la realización de una prueba diagnóstica de infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y prevención.

a) Podrá ampliarse la entrada de familiares, allegados o personas de referencia hasta unmáximo de 6 personas incluyendo en dicho cómputo a la persona residente.En el supuesto de tratarse de residentes que se hallen en aislamiento con motivo de suretorno o por tratarse de nuevos ingresos, en los términos dispuestos en las medidas18.3.d) y 19.4.d) de la Orden CDS/945/2020, de 30 de septiembre, o que por su situación personal no pudieran desplazarse, por estar encamados, solo podrá permitirse laentrada de dos personas visitantes.b) En el caso de entrada de menores de 14 años, la declaración responsable será firmadapor quienes ejerzan la autoridad familiar o, en su defecto por quien ostente la representación legal.c) La duración máxima de la reunión será de 1 hora y 30 minutos.d) Las visitas se concertarán mediante sistema de cita previa, en orden a evitar la formación de aglomeraciones, y en función de la capacidad organizativa del centro, si bien,deberá garantizarse la máxima duración de las reuniones si ese es el expreso deseode las personas visitantes y de la persona visitada.e) Deberá señalarse de forma clara la distancia interpersonal de dos metros o instalarsemedidas de separación entre personas visitantes y persona visitada. No obstante, sepermite mantener una distancia interpersonal inferior a la establecida, en los casos enque la persona residente se hubiera recuperado de la infección producida porcoronavirus en los tres meses anteriores o realizada prueba serológica identifique unainfección resuelta (IgG positiva).

Fuera del supuesto contemplado, los desplazamientos permitidos se ajustarán a lo dispuesto en la medida Vigésima séptima de la Orden CDS/945/2020, de 30 de septiembre.

coronavirus en los tres meses anteriores o realizada prueba serológica identifique una infección resuelta (IgG positiva) podrán realizar desplazamientos, sin pernocta, a domicilio particular, durante los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021.No obstante, deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos:a) Las personas residentes acudirán a un único domicilio que ha de estar integrado,además de por la persona residente por un único núcleo de convivencia y sin que sesupere el número máximo de diez personas.b)Ninguno de los miembros de ese núcleo de convivencia ha de presentar un cuadrocompatible con la infección, ni estar en aislamiento domiciliario debido a un diagnósticopor coronavirus, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con caso posible o confirmado.c) Durante la estancia de la persona residente se garantizará el uso de la mascarilla todoel tiempo posible, lavado de manos frecuente, mantenimiento de la distancia física yventilación periódica. Se apela al compromiso y responsabilidad de familiares, allegados o personas de referencia de su debido cumplimiento.d) La persona residente ha de ser recogida por un miembro de las personas que integranel núcleo de convivencia y, ambos, en su caso, han de firmar una declaración responsable, de acuerdo al modelo recogido en el anexo III de la presente Orden, en la queconste que cumplen con lo dispuesto en el punto 1 de la presente medida. Además, endicha declaración se identificarán a los miembros que van a estar presentes en la reunión familiar.e) Las personas responsables de la residencia tendrán que informar al acompañante dela obligación de cumplir las medidas de prevención e higiene.f) La persona residente será traslada al centro acompañada por un miembro de las personas que han integrado el núcleo de convivencia, antes de las 20:00 horas. La horade retorno será fijada por la residencia en aras a evitar la formación de aglomeraciones.g) Por la residencia se realizará vigilancia activa de aparición de síntomas no siendo necesario el aislamiento de la persona residente tras su retorno.domicilio particular, en los términos establecidos en el punto 2 de la medida Vigésima octavade la Orden CDS/945/2020, de 30 de septiembre y ajustándose a los requisitos establecidosen el punto anterior.cualesquiera, otras medidas adecuadas, así como la suspensión de esta medida, si la situación epidemiológica lo requiere.