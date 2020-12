Una estudiante aragonesa de 15 años, en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT)

¿Qué tiene que ver el alumnado del Colegio Salesianos de Huesca con el MIT(Massachusetts Institute of Technology), la que dicen que es la mejor universidad del mundo? Os lo explicamos. Nuestra alumna de 3º de la ESO María Delgado brilla en sus habilidades matemáticas –entre muchas otras– y así nos lo demuestra día a día en el aula y fuera de ella. Y uno de sus logros es participar en un curso anual de computación cuántica para estudiantes de instituto, ofrecido por ‘Qubit by Qubit’, una iniciativa encabezada por el MIT, en colaboración con The Coding School, respaldado por IBM e impartido en inglés.

¡Y solo tiene 15 años!

En este curso, en el que participa profesorado del MIT, María elabora unos materiales resumen, apuntes y pósteres, que sirven de apoyo a más de 8.000 estudiantes de todo el mundo y al mismísimo equipo del curso. A través de su cuenta @studywmeteorite, María publica en Instagram todos los resúmenes de estas sesiones. Los profesores del curso aprecian mucho su trabajo y lo comparten a través de sus redes para que el resto de estudiantes puedan disponer de ellos. Con tan solo 15 años, María ya elabora unos excelentes pósteres. Además, prepara contenidos educativos matemáticos en su cuenta @sig.mathes, también de Instagram, donde recoge los principales conceptos de la materia de una manera muy visual, presenta a matemáticos que han hecho historia y cuelga algún que otro problema para pensar.

Por supuesto, en clase es una ayuda enorme para todos nosotros. ¡Os animamos a seguirla y a compartir y realizar sus retos matemáticos! ¡Enhorabuena, María!