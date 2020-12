Mayoral: "Destinaré un millón más a investigación de fondos de la universidad"

A pesar de tener el apoyo de Jesús Santamaría, se ha impuesto a Ana Isabel Elduque por un ajustado 54%. ¿Considera que es una reprobación a su gestión?

He ganado en todos los sectores menos en uno, el de estudiantes. Es cierto que la gestión de la pandemia me ha pasado castigo, sobre todo cuando desde alguna candidatura se ha empleado como arma arrojadiza; cosa que no entiendo en gestión universitaria.

¿Cree que ha gestionado la pandemia de forma eficiente?

Se podría haber gestionado mejor si hubiéramos sabido lo que iba a pasar en septiembre. Desde luego, hay insatisfacción, hay alumnos que no han podido hacer las prácticas y no les ha gustado. La gestión de la pandemia me pasa factura a mí, a pesar de que la otra candidata (Elduque) votó en consejo de Gobierno las mismas decisiones.

¿Hay fecha para el regreso presencial de todos los alumnos?

No. Tememos que después de Navidades todo esté peor. La famosa cuarta ola. Vamos a valorar tres escenarios: mejor, peor e igual. Lo más normal es que sigamos como hasta ahora. Vamos a ir recuperando la presencialidad poco a poco si la pandemia nos lo va permitiendo.

"Vamos a ir recuperando la presencialidad poco a poco si nos lo va permitiendo"

¿Algún centro se lo plantea?

La Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) va a incrementar un poquito su presencialidad.

¿Qué planteamiento tiene para la evaluación del primer cuatrimestre?

Trataremos de hacer algún tipo evaluación presencial, cosa que no se pudo hacer en junio; pero espero que la evaluación continua haya sido tan abundante que las pruebas únicas sean escasas y nos permitan planificar.

En la votación los estudiantes se decantaron por Elduque.

No hemos hecho llegar el mensaje o ha sido más efectivo el que ha mandado ella. Ha habido algún centro que ha sido sorprendente.

¿Cuál de ellos?

El centro universitario de la defensa, la Academia General Militar, ha sido prácticamente un voto uniforme a una sola candidata.

Aún así los estudiantes serán clave en su mandato, incluido el tema de las becas...

Eso está siendo clave, pero parecen importarles menos las becas que otras cosas. Yo, sin embargo, mantendré mi promesa de no dejar a nadie atrás.

¿Teme que se impugne el resultado por los fallos informáticos?

El acta se firmó sin ningún problema. Yo voté en dos minutos.

"He hecho mi equipo con gente que me ha apoyado"

¿Tiene previsto integrar a Elduque en su proyecto?

Estas cosas se hablan antes y no después. Si me hubiera dicho: "José Antonio, llegamos a un pacto y vamos juntos", se podría haber hablado. En este momento, he configurado mi equipo con la gente que me ha apoyado.

¿Quiénes le acompañarán?

Seguirán Ismael Jiménez, Angela Alcalá, Alberto Gil, Margarita Labrador, Yolanda Polo… Entrará en Política Académica, José Ángel Castellanos; Rosa Bolea (Política Científica), Gloria Cuenca (Transferencia e Innovación Tecnológica), Ángel Pueyo (Infraestructuras), Marta Liesa (Huesca) y José Martín (Teruel). Para educación digital será la profesora Ana Allueva. Hay un equilibrio y muchas mujeres en puestos importantes.

¿Ofreció a Santamaría un cargo?

No pidió ningún puesto.

¿Tiene previsto implantar más titulaciones ‘online’?

Más que ‘online’, semipresenciales. Somos una universidad presencial. Para la formación a lo largo de la vida, la formación permanente, sí tendremos que impulsar mucho más la formación ‘online’.

"Ampliaremos un 20% las plazas en los grados de Informática para Amazon"

¿Se van a a adaptar titulaciones a la llegada de Amazon?

Acabamos de aprobar el incremento de un 20% en la oferta para estudiantes en los grados de Informática.

¿Va a ampliar las titulaciones?

En cuanto hable con los decanos de los centros, lo comunicaremos. Tengo ideas de nuevas titulaciones en Zaragoza, Huesca y Teruel. En todas las ramas.

Uno de los problemas de la universidad es la cifra de asociados.

Hemos incorporado entre 250 y 300 tiempos completos. Hemos retenido 84 personas de programas de excelencia europeos y nacionales. Esta política creo que ha sido muy efectiva y yo estoy seguro de que buena parte del resultado en el PDI se debe a la buena política en personal.

¿Cómo pretende recuperar el talento que ha emigrado?

Aprovecharemos el 15% de la tasa de reposición para programas de excelencia. Queremos empezar a captar, mediante alguna figura como la del investigador distinguido o del profesor visitante, gente de alto nivel de fuera de nuestras fronteras, que pueda venir con salarios más altos.

¿Cuándo se podría incorporar esta figura?

Inmediatamente. La tenemos que incluir en el convenio colectivo.

¿Valora colaborar con la Universidad San Jorge?

Hay proyectos de investigación y publicaciones conjuntos… Hay que hacer un plan universitario de Aragón, donde cada universidad ocupe el lugar que tiene que ocupar y no compitamos. Podemos hacer una reunión entre la consejería y los dos equipos rectorales, planteando una planificación de qué universidad quiere Aragón para futuro, qué parte ocupará la pública y qué parte la privada.

La San Jorge implantó Psicología.

También podríamos poner nosotros algún grado que le restase atractivo a la privada.

¿Va a plantear esta reunión de forma oficial a la consejera de Universidad, Maru Díaz?

La tiene que plantear ella.

Con Díaz también tiene que negociar el contrato programa.

La semana que viene nos veremos. Plantearé cuál es la media de financiación básica de la universidad española y qué tiempo necesitamos para llegar a ella.

¿Cuánto vale levantar la persiana de la Universidad?

Algo más de 200 millones. Solo para pagar la luz, los sueldos, la limpieza…

¿Recurrirá a la colaboración privada para lograr más fondos?

Tenemos contacto con alguna plataforma de ‘fundraising’, que es el mecenazgo moderno. Pero esto financia proyectos concretos.

¿Cómo va a potenciar la investigación?

Vamos a incrementar en un millón de euros la financiación anual con fondos propios. Hemos bajado mucho la deuda.

¿La universidad tendría la posibilidad de optar a fondos europeos de recuperación y resiliencia?

Sí. En digitalización y ODS (objetivos y metas de desarrollo sostenible). Para mejorar la Administración y la educación digital, y para abastecimiento de edificios, aislamiento, deporte y educación saludable. Pero no solo para nosotros sino para la ciudadanía. Imagínese que logramos que al lado de Parque Goya, en el Campus Río Ebro, tengamos unas instalaciones deportivas compartidas con la ciudadanía donde además se apueste por la alimentación saludable. Crear un entorno de ciudadanía y universidad que sea enriquecedor para todos y que sirva para la igualdad, el deporte, todo lo que implican los ODS. Tenemos el terreno y estamos hablando con la DGA y el Ayuntamiento.

¿Qué obras impulsará cuando acaben las de Filosofía y Letras?

En Zaragoza, la Facultad de Medicina es la que peor está. En Teruel tenemos el edificio de Anejas, y en Huesca, el Seminario. En cuanto a investigación hay dos puntos capitales: el edificio del Instituto Agroalimentario (IA2), que es el aprovechamiento de la clínica veterinaria y que se empezará el año que viene, y el edificio de los institutos de investigación con el CSIC: el de Química y el de Nanociencia y Materiales. Ese edificio que se quedó en los cimientos, en una sima, es un edificio crucial porque hay centros de investigación muy potentes y muy constreñidos por problemas de espacio. Si liberamos espacio en la Facultad de Ciencias podríamos permitir expandir otros institutos que ahora tienen menos espacios. Estas piezas son capitales.

¿Y es factible hacerlo en cuatro años?

El del IA2, si le damos prioridad, tiene probabilidad de empezar las obras en 2022. Si conseguimos la financiación, justo cuando se esté acabando Filosofía empezaremos con este. El otro tengo que hablar con la presidenta de CSIC por si puede entrar en los planes de recuperación y resiliencia. También se podrían abordar mejoras de laboratorios con estos fondos, pero no sabemos ni cuántos llegarán ni a qué van a estar asignados.

¿Cuál es el legado que le gustaría dejar en la Universidad cuando termine su mandato?

Modernizar nuestras normas internas e impulsar la investigación. Los estatutos los revisará un grupo de trabajo que presidirá el profesor Juan García Blasco, que dejará la secretaría general de la universidad, y en el que estarán representados estudiantado, PAS y todas las candidaturas. Quiero que sea integrador.