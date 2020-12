Las organizaciones aragonesas han acogido durante los últimos dos meses a casi 40 inmigrantes

Aragón ha acogido en los últimos dos meses casi a 40 inmigrantes llegados a las costas españolas. Una cifra que confirman las entidades que gestionan en la comunidad el programa de acogida humanitaria del Ministerio de Migraciones, entre ellas Cruz Roja, La Fundación Cepaim y Accem. El último grupo atendido son cinco hombres, todos ellos jóvenes, que Cepaim en Teruel acudió a buscar la semana pasada al puerto de Valencia.

Ninguna de estas organizaciones tienen constancia de que en estos traslados organizados por el Gobierno central, que es como trabajan todas ellas, haya hasta ahora inmigrantes de los que están llegando en pateras a Canarias.

En esta misma línea se pronunció este jueves el Gobierno aragonés. La DGAno tiene previsto que llegue al territorio ninguna persona inmigrante desde esta islas "de forma inmediata", aseguraron desde el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales. No obstante, recordaron que Aragón es una "comunidad solidaria que cuentan con diversas entidades que trabajan de forma muy satisfactoria con este colectivo" y que el Ejecutivo está dispuesto a acoger a más personas "siempre que el Gobierno central así lo organice y lo dote financieramente para llevar a cabo esta atención".

No obstante, la polémica suscitada por los viajes de inmigrantes de Canarias a la Península también se extiende a Aragón. Los sindicatos policiales Jupol y SUP aseguraron que esta semana aterrizó en Zaragoza un vuelo procedente de Canarias "con una veintena de inmigrantes" que fueron "recogidos en 4 furgonetas" en la propia instalación. Preguntado por este punto, el presidente de Aragón, Javier Lambán, dijo no tener constancia.

PCR negativa y salvoconducto

Las entidades aseguran que el programa funciona con normalidad. Cepaim acogió en Zaragoza hace un mes a un grupo de 6 inmigrantes jóvenes que se encontraban en el puerto de Valencia y a los que fue a recoger en un viaje en el que la misma entidad de Teruel también se hizo cargo de varias personas. Cruz Roja en Zaragoza ha recibido en los dos últimos meses a 20 que permanecían en los centros de Campano (Chiclana, Murcia) y Escombreras (Cartagena).

"Todos ellos vienen con la PCR negativa que les hacen al desembarcar, con sus certificados médicos, ficha policial y un salvoconducto del Ministerio para poder trasladarse al sitio al que se les deriva", explicó la coordinadora de Cepaim en Aragón, Pilar Bernadó. Una vez aquí, se vuelve a revisar su estado de salud y se determina si son potenciales solicitantes de asilo o menores de edad. La mayoría son subsaharianos, marroquíes y magrebíes a los que se les enseñan nociones básicas de castellano. En este programa pueden permanecer hasta tres meses, aunque muchos prefieren irse a otras ciudades en las que tienen familiares o contactos que les pueden ayudar o continuar su viaje cruzando la frontera.

En estos momentos el programa de acogida humanitaria tiene plazas disponibles. Cruz Roja, que cuenta con 39 para hombres y 40 para familias, y Accem, que aporta otras 12, las tienen ocupadas. Les quedan vacantes a Cepaim tanto en Zaragoza (dispone de 20) como en Teruel (donde hay 43). La situación puede en horas y la disponibilidad de sitio se registra en una aplicación con la que el Ministerio controla los recursos.

Un alojamiento de emergencia de 100 plazas en un hostal

La presión migratoria en las costas españolas también tiene su reflejo en Aragón. Cruz Roja de Zaragoza mantuvo activo desde el pasado mayo a finales de octubre un dispositivo de emergencia con 100 plazas en un hostal del entorno de la capital aragonesa que alquilaron para este fin. "Este verano han venido muchas personas derivadas de Baleares, a donde están llegando a través de una ruta que están utilizando desde Argelia", comentó Julián Martínez, director de intervención social de la entidad.

Las dificultades cada vez mayores para cruzar el Estrecho de Gibraltar también ha provocado que "se reactivara la ruta desde la costa de Senegal a Canarias", apuntó Julia Ortega, coordinadora en la Comunidad de Accem. En estos dispositivos de emergencia los inmigrantes pueden permanecer un mes hasta que son reubicados en otros recursos. El movimiento de emigrantes se reanudó al principio del verano con la desescalada.