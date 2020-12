Lambán, Page y Mañueco salen en defensa de la Corona y piden más coordinación en la campaña de vacunación contra la covid

Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha refuerzan su estrategia común para la futura reforma de la financiación autonómica, que exigen que se tenga en cuenta el coste real de la prestación de servicios en zonas despobladas y envejecidas, y piden una mayor coordinación en la campaña nacional de vacunación contra la covid. Reunidos en Talavera de la Reina, los socialistas Javier Lambán y Emiliano García-Page y el popular Alfonso Fernández Mañueco han reclamado que se redoblen esfuerzos para "poder llegar a acuerdos trasversales de mayorías amplias que den tranquilidad a la gente". Castilla y León se encargará de convocar a las regiones que firmaron la Declaración de Zaragoza, las tres reunidas hoy y Galicia, Asturias, La Rioja y Extremadura, para reafirmar su postura en el debate que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto abrir el próximo año.

Los tres presidentes autonómicos han salido en defensa de la Corona. Respecto a la situación del rey emérito, Lambán y Mañueco han coincidido en que "la ley está siendo igual para todos". Ha sido el barón socialista castellano-manchego el más tajante al respecto: "La única restricción que cabe imponer para que vuelva el rey es la de los PCR. Ni nadie le ha echado ni nadie le puede decir que no vuelva. Tiene libertad de movimiento. Solo faltaría". También se ha referido a los que hablan de "prófugos y fugados" porque "mienten y se saltan la presunción de inocencia", ha resaltado. En su opinión, "el emérito no solo puede sino que tiene que vivir donde tiene que vivir el anterior jefe del Estado", y anima, en este sentido, a que "si alguien tiene dudas de que hay trato de favor que lo denuncie en los tribunales, no en una rueda de prensa".

Lambán, como "constitucionalista de voto", ha querido declarar su "absoluto apoyo a Felipe VI porque su trayectoria está siendo impecable". En su opinión, el ataque a la Corona es un "ataque a la Constitución". "El emérito está sujeto a las leyes" y respecto a su vida privada "quien tiene que tomar las decisiones es él y, en todo caso, la Casa Real, sin interferencias de nadie", ha manifestado.

Los tres presidentes han acordado, además, solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar asuntos como la campaña de vacunación contra el coronavirus o el proceso de recuperación tras la crisis económica derivada de la sanitaria, incluido el reparto de los fondos europeos.

Los tres presidentes han destacado la buena sintonía y el gran espíritu de cooperación entre las tres comunidades autónomas de comunes características poblacionales y secular hermanamiento histórico.

Y además, han asegurado que buscan fortalecer la colaboración interregional dentro del marco constitucional del Estado de las Autonomías para encontrar soluciones concretas a los problemas de las personas y brindarles la mejor atención y protección.