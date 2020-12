La escuela concertada volverá a protestar el día 20 por la ley Celaá

La escuela concertada de Aragónvolverá a movilizarse contra la tramitación de la nueva reforma educativa, la Lomloe, el próximo 20 de diciembre. Lo hará de la misma manera que en el mes de noviembre, con una caravana de coches y en las tres capitales de provincia ante la imposibilidad de trasladarse a Madrid, que es lo que ocurriría si no hubiera una pandemia. Una situación sanitaria que no ha impedido acelerar todos los trámites para que la conocida como ley Celaá esté en marcha lo antes posible.

Tras una tramitación exprés en el Congreso, el Gobierno prevé aprobar el nuevo texto normativo en el Senado antes de que finalice el año. Aunque las previsiones que se manejaban cifraban en febrero este punto, parece que finalmente tendrá lugar el próximo 23 de diciembre, solo tres días después de las movilizaciones convocadas por la plataforma ‘Más Plurales’, a la cual están adheridas tanto las familias como los sindicatos y la patronal de las escuelas concertadas de la comunidad aragonesa.

"No nos movilizamos solo por la educación concertada, sino por reivindicar el derecho de las familias a decidir", recordó Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón). Esta agrupación, junto a Escuelas Católicas de Aragón, Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), FSIE y FEUSO, convocarán la movilización. "No queremos que esta ley desestabilice lo que se está construyendo en Aragón, basado en una convivencia pacífica", puntualizó.

Esta protesta será la segunda en un solo mes y pretende poner de relieve el desacuerdo existente con la normativa. En noviembre, familias, docentes y directores de centros llenaron las calles de Zaragoza, Huesca, Teruel y hasta Alcañiz, consiguiendo aglutinar a unos 5.000 vehículos.

Más allá de la calle, desde la plataforma ‘Más Plurales’ este jueves se impulsó una quedada digital, que también se siguió en la Comunidad aragonesa. Entre las 18.00 y las 20.00, los etiquetas #MasLibres, #StopLeyCelaá, #Lomloe y #MasPlurales se convirtieron en tendencias en Zaragoza y también en el resto del país. "No es de recibo que en un momento de total excepcionalidad como el que estamos viviendo, el Gobierno siga adelante con sus planes de aprobar la Lomloe como si aquí no estuviese pasando nada", criticaron desde la federación de enseñanza de USO Aragón. Por su parte, desde Escuelas Católicas de Aragón denunciaron que la nueva legislación "no aborda los auténticos problemas de la educación española como es el fracaso escolar y la mejora real de la igualdad de oportunidades".

Las claves

Demanda social. Es uno de los puntos más críticos, ya que podría suponer que las familias no elijan a qué colegio llevan a sus hijos.

Consenso. Esta normativa se aprobará sin ningún tipo de diálogo con la comunidad educativa y en medio de una pandemia.

Educación especial. La redacción de la ley da lugar a diferentes interpretaciones sobre su continuidad.