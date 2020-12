Comunidades de vecinos: Sin reuniones desde marzo por la covid

El impacto de la pandemia en la economía aragonesa está provocando también un aumento de la morosidad en las comunidades de vecinos de la región."Si antes teníamos un 30% de morosidad, ahora ha subido a un 40% desde el verano y subirá más el próximo año. No tienes más que ver que hay mucha gente que está cobrando ERTE, otra sigue sin trabajar... Si no tienen trabajo mal pueden aportar sus gastos de comunidad", señala el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz.

Lo que está por cuantificar aún es qué cantidad representará esa morosidad. En Aragón hay en torno a 20.000 comunidades de vecinos.

Más información La regulación de las piscinas comunitarias hace agua durante la desescalada

De momento, las deudas no han llegado a los juzgados y las comunidades con algún moroso capean el 'temporal' con los remanentes de los que disponen y con unos presupuestos que se han prorrogado. "Para ir a un tema judicial necesitamos una junta de propietarios y, en estos momentos, no se celebran (por la crisis sanitaria). Además, las comunidades están echando una mano a sus vecinos por la situación que se está atravesando en el país", indica Miguel Ruiz.

Sin juntas telemáticas ni presenciales

Las comunidades de vecinos no pueden celebrar juntas telemáticas. Tal y como se recoge en la ley de propiedad horizontal, la asistencia a las juntas será personal o por delegación. "Cualquiera que hiciera una reunión se ve en la posiblidad de que le impugnen el acta con toda tranquilidad. La ley no contempla hacerlas telemáticamente", recuerda el también tesorero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, que añade que no se pueden juntar más de seis personas en la fase 3 en la que se encuentra la región a la hora de convocar una reunión.

"Nadie ha hecho juntas estando en la fase 3. Hacer una reunión ahora implica que hay que desinfectar el local, todo el mundo tiene que venir con la mascarilla, hay que tomar la temperatura, guardar la distancia de metro y medio entre vecinos... Nadie nos queremos arriesgar a estos temas", dice Ruiz.

Más información El coste de desinfectar las zonas comunes de un edificio de cuatro plantas se encuentra entre 15 y 665 euros, según OCU

No obstante, el hecho de que no haya reuniones no implica que los temas más urgentes no sean resueltos. La ley establece que el presidente de la comunidad en cuestión y el administrador pueden tomar las decisiones que consideren "necesarias" en casos excepcionales y urgentes y, después, las deben comunicar a todos los vecinos.

"A veces hay cosas que no pueden esperar"

Según destaca Pedro Segovia -administrador de Administración Fincas Zaragoza-, el trabajo ahora es el mismo "salvo que no hay reuniones". "Los ejercicios los cerramos a su fecha y mandamos las cuentas. A veces hay cosas que no pueden esperar, con lo cual hay que tomar decisiones a través del presidente", señala Segovia, que lleva unas cien comunidades de vecinos de todo tipo.

En su caso, no está notando que haya más morosidad respecto a otros años. "Es más o menos la de siempre: no llega ni al 10%", añade.

"Lo que es urgente y el día a día de la comunidad hay que gestionarlo"

Tampoco para Eva Pilarcés, al frente de Fincas Deán Administradores, la morosidad es un problema. "El que era moroso lo sigue siendo, pero no puedo decir que haya aumentado en mi caso", afirma. Al mismo, tiempo sí que señala que ha tenido que suspender todas las juntas de propietarios desde el nivel de alerta 3. "Lo que es urgente y el día a día de la comunidad hay que gestionarlo. Y a base de circulares y emails te vas comunicando con los propietarios", resalta.

Pilarcés, que también lleva unas cien comunidades en Zaragoza, habla de filtraciones en días de lluvia, como estos, o de roturas de calderas como algunos de los problemas que tienen que solventar este invierno. "Se gestiona lo que urge. Pero no reunirnos paraliza. No se pueden tomar acuerdos importantes: remodelar un portal, instalar un ascensor... Hay que esperar. Si no te reúnes, no puedes tomar acuerdos", ahonda.

Renovación de cargos, pendiente

Por otro lado, está pendiente la renovación de cargos y hay personas que van camino de dos años como presidentes de su comunidad de vecinos. "Hasta que no podamos hacer reuniones, seguirán de presidentes. La renovación de cargos tiene que estar en un acta porque cuando vas al banco a renovar firmas tienes que tener una copia de la misma y si no se celebran juntas no puedes tener el acta", afirma el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

Asimismo, hay otros problemas. En aquellos pisos que han estado entregando en los últimos meses (desde el inicio de la pandemia) no se están pudiendo constituir la junta de la comunidad de vecinos porque no se pueden celebrar. Según señalan algunos afectados, sigue de presidente la constructora del bloque y con el administrador que ellos han puesto. "Aunque los vecinos quieran cambiar de administración o constituir la junta, desde el administrador se les dice que no es posible por la covid", añaden.

Miguel Ruiz espera que la crisis sanitaria se resuelva lo antes posible. "Vamos toreando la situación según se puede; nadie habíamos sufrido un tema de estas características. Además, el problema es que los estamentos gubernamentales tampoco han dado unas directrices claras, a pesar de que se les ha pedido. Una vez que se vacune a todo el mundo, a ver qué dictamina el Gobierno", concluye.