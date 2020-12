Un brote con 26 afectados obliga a cerrar dos aulas en Sarrión

El área de salud de Sarrión registra un brote de coronavirus que afecta a 26 personas y que ha obligado a cerrar dos aulas de la escuela de Educación Infantil y Primaria de esta localidad turolense, a la que asisten un total de 140 alumnos. A los 10 casos de los últimos días se sumaron este miércoles 16 nuevos contagios.

La alcaldesa de Sarrión, Ana de Miguel, expresó su preocupación por los contagios detectados y pidió a la población "que tenga calma" y extreme las medidas de higiene y seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

De Miguel ha solicitado también a los vecinos "que dejen a un lado la vida social al menos durante 15 días", a fin de que la situación no se agrave de cara a las inminentes fiestas navideñas. "Es muy triste que a un paso de la Navidad haya aparecido este brote, cuando todos estamos deseando encontrarnos, dentro de lo posible, con nuestros familiares más queridos", dijo la alcaldesa.

La regidora mostró su extrañeza por el elevado número de casos aparecidos en los últimos días, después de que la pandemia haya pasado prácticamente de puntillas por la zona. En la primera oleada, el área de salud de Sarrión se libró por completo del covid y solo este verano, entre agosto y septiembre, registró algún caso, «pero en un número muy reducido», subrayó Ana de Miguel.

Fuentes vecinales explicaron que los casos se reparten entre varias familias sin que se haya podido concretar el origen de los contagios. Las dos aulas que han quedado en aislamiento preventivo corresponden a los cursos 3º de Infantil y 1º de Primaria, con un positivo en cada una de ellas. La mayoría de los contagiados son asintomáticos o presentan señales muy leves de la enfermedad. "Solo pido que esto pase cuanto antes y nadie tenga que ir al hospital", manifestó la alcaldesa de Sarrión.

El brote no ha afectado a la residencia de mayores, donde viven 26 personas. En el centro se muestran tranquilos porque, dicen, "se han extremado las medidas de seguridad desde el principio". Relatan que las visitas no entran en el edificio sino que los residentes se asoman a una ventana y, guardando la distancia establecida, hablan desde allí con sus familiares o amigos. No obstante, el geriátrico no baja la guardia ante el temor de que el virus pueda entrar. Con 37 nuevos positivos, la provincia de Teruel triplicaba ayer la cifra registrada el pasado lunes, con solo 13 nuevos casos.