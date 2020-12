El juez Emilio Calatayud: "No pasa nada por perder una Navidad, debemos quedarnos en casa"

El juez de menores Emilio Calatayud asegura que la gestión de la covid-19 ha sido "nefasta" por parte de los políticos. "El Gobierno ha hecho una gestión fatal de la pandemia. Tomaron medidas tarde y ahora se lavan las manos. Y las comunidades autónomas no ponen toda la carne en el asador para asumir ahora su responsabilidad. El puente del Pilar fue un desastre y en Navidad vamos a tener el desmadre", ha asegurado en un webinar organizado por CSIF Zaragoza este jueves.

Respecto a las medidas y restricciones que se han anunciado para la Navidad, el juez ha sido tajante: "Yo cerraría las capitales y que cada uno pase la Navidad en su casa, sin mezclarnos. No pasa nada por perder una Navidad. Tengo una nieta de 2 años a la que hace meses que no doy un beso. Y a mis hijos los veo por whatsapp. Ahora toca así. Ya celebraremos otras navidades. No celebramos la Semana Santa y no se acabó el mundo. Ahora lo importante es otra cosa. Yo cerraría los grandes centros comerciales y abriría los bares pequeños y las tiendas de barrio".

Emilio Calatayud ha denunciado que la ludopatía con los teléfonos móviles que sufren los jóvenes es como la droga del siglo XXI. Ha advirtido que el uso desmedido de los aparatos telefónicos en las redes sociales lleva a conducir a los menores a cometer delitos de todo tipo, desde agresiones sexuales a acosos escolares (Bulling), y facilitar ser también ser víctimas de delitos. «Durante el covid, decidí encerrar a tres menores y me reconocieron que estaban enganchados 18 horas al día al móvil. Son drogadictos», señaló el magistrado.

Sobre el aumento del 3,2% de la delincuencia de los menores en 2019, con más de 14.000 delitos, el juez Emilio Calatayud señaló que se había detectado en los que se producen en el ámbito familiar, las agresiones sexuales cometidos en grupo de manada, contra la intimidad y los realizados con los móviles.

Asimismo, el juez ha advirtido que también se ha producido un incremento de delincuencia en la etapa del coronavirus, desde el pasado mes de marzo, especialmente sobre las agresiones de hijos a padres, las agresiones sexuales y también se han detectado «bastantes suicidios». Considera que la gestión de los políticos de la pandemia ha sido «fatal».

«Soy juez desde 1980, he sido ocho años juez decano y puedo decir que al Gobierno no le interesa que la Justicia tenga los medios como Hacienda. Nos siguen faltando y además los jueces se están politizando», señaló el magistrado Emilio Calatayud.

El juez resaltó la necesidad de la formación integral de los menores, su obediencia a los padres y el respeto a los maestros. Recordó que en 2019 dictó casi 300 sentencias para que los menores acaben la enseñanza obligatoria.

Emilio Calatayud ha sido muy crítico con la clase política, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas. "Nunca deberían haberse transferido a las comunidades las competencias de educación, sanidad, justicia y seguridad. Ahora estamos pagando las consecuencias de esas cesiones y ese chantaje. Los dos grandes partidos, PSOE y PP, han sido incapaces de llegar a grandes pactos. Falta categoría en nuestros políticos. Yo quiero que el voto de un aragonés o un andaluz valga lo mismo que el de un vasco o un catalán", ha afirmado. Y ha sido muy crítico con la 'ley Celaá'. "Es una vergüenza que cada gobierno apruebe su ley educativa. Y que cada vez se tenga menos en cuenta el esfuerzo y el trabajo. No puede ser que los chavales puedan pasar de curso sin hacer nada. La educación es la base del futuro. En muchas sentencias yo condeno a los chavales a estudiar. Y luego me lo agradecen mucho", ha contado.

El juez advierte de las consecuencias sociales del confinamiento, que él ya ve en su trabajo diario en los juzgados. "Durante el confinamiento aumentaron los delitos de agresiones de hijos a padres. También aumentaron las agresiones dentro del matrimonio, agresiones sexuales, casos de acoso por internet, los suicidios, y de eso no se habla. He juzgado a chavales que me contaron que estaban 18 horas enganchados a internet. El móvil es una droga, es un instrumento muy peligroso para cometer delitos y para ser víctima de ellos", ha señalado.