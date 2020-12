Aragón podría flexibilizar aforos y relajar los confinamientos internos antes de Navidad

"Estas navidades hay que quedarse en casa y evitar al máximo la movilidad". En este mensaje coinciden los responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas con el ministro de Sanidad, según ha asegurado el propio Salvador Illa en declaraciones a los medios tras elConsejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado de manera telemática, pero que los titulares de Sanidad y de Política Territorial han presidido desde Zaragoza. El ministro ha recordado que no se permite la movilidad entre comunidades autónomas, salvo para un reencuentro familiar, ha insistido en que todos sabemos qué implica el término "allegado", y ha descartado que, de momento, sea prudente permitir la práctica del esquí debido a las actividades que se realizan tras practicarlo, si bien ha considerado que respaldará las decisiones que tome cada comunidad.

Illa ha comparecido ante los medios con la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

El ministro de Sanidad ha tenido palabras de agradecimiento a Aragón, comunidad a la que ha felicitado tanto a las autoridades como a sus ciudadanos por el trabajo que se está haciendo para afrontar la pandemia. "Es algo muy difícil. Las decisiones tomadas en Aragón han tenido su acierto", ha asegurado Illa. "Quiero hacer extensiva esta felicitación a todos los trabajadores del sistema sanitario aragonés y también a la ciudadanía. No hay otro camino que seguir las medidas indicadas por la comunidad", ha asegurado.

"Pendientes de las consecuencias del puente para flexibilizar las medidas"

En este sentido, la consejera de Salud del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha explicado que si antes del 20 de diciembre se observa que las condiciones epidemiológicas lo permiten, se podrían relajar los confinamientos interprovinciales y flexibilizar los aforos en la hostelería, en los gimnasios, la cultura, y también estas medidas de flexibilización podrían incluir los deportes de nieve, ha explicado.

Sira Repollés ha reconocido una "mejoría importante" de los datos de contagios en la comunidad, pero ha apelado a la paciencia y a esperar a conocer las consecuencias que ha tenido el incremento de la movilidad durante el reciente puente para flexibilizar las medidas.

Repollés ha explicado que esta es una semana atípica en la que los datos no pueden interpretarse "como normales" porque han sido cuatro días festivos en los que se realizan menos PCR. En la actualidad, el número reproductivo de coronavirus en Aragón es aproximadamente del 0,7, con una incidencia acumulada en los últimos catorce días de 254 contagios por 100.000 habitantes y de 99 en siete días y con una ocupación de la UCI del 36 %.

Por ello considera necesario "ser paciente" a la espera de la evolución de los datos tras el puente, que ha calificado como "una especie de examen" y ver las consecuencias que ha podido tener en los indicadores epidemiológicos el incremento de la movilidad.

"Los próximos días serán determinantes para saber si se puede adoptar una flexibilización de las medidas", ha informado la consejera, que ha insistido en que "no es una situación que permita levantar la guardia" y se aproximan unas fechas, las de Navidad, "en las que todos queremos encuentros, pero tenemos que cuidarnos para que nos puedan cuidar".

La consejera de Sanidad ha destacado que, gracias a la vacuna, "el horizonte está más cercano" y es "un día menos para llegar a una situación normal".

Regular los test rápidos de autodiagnóstico

Salvador Illa ha señalado durante la comparecencia que su ministerio va a estudiar la regulación de las pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico del virus en farmacias, en línea con lo manifestado este miércoles por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

En un comunicado, los microbiólogos clínicos han resaltado que este tipo de pruebas no sirven y, por tanto, no deben ser utilizadas, para diagnosticar infección activa por el SARS-CoV-2 ni en pacientes sintomáticos ni en asintomáticos. En este sentido, señalan que únicamente informan que el paciente ha tenido un contacto previo con este virus, pero no que actualmente estén infectados.

Asimismo, han apuntado que tienen un rendimiento "menor" que las pruebas realizadas en laboratorio, con "más resultados falsos positivos y más resultados falsos negativos". De la misma forma, han reseñado que la "difícil" interpretación de los resultados de estas pruebas de detección rápida de anticuerpos para autodiagnóstico puede generar una "angustia innecesaria y una mayor sobrecarga de un sistema sanitario, ya saturado, al que se acudirá tanto para solicitar la prueba como para resolver las dudas generadas por los resultados".

Por otra parte, el ministro también ha sido preguntado acerca de si el Ministerio va a autorizar o no finalmente los test de antígenos en farmacias, tal y como ha reclamado Madrid. "Estamos analizando con mucho detenimiento esta propuesta. Vamos a proceder, no con prisas, sí con seguridad", ha detallado. En cualquier caso, Illa se ha comprometido a mantener una reunión con los dirigentes madrileños para trasladarle la posición del Ministerio una vez se llegue a una conclusión.