"Logramos pasar del Apocalipsis a la feria navideña"

¿Cómo lograron que haya feria navideña con la pandemia?

Estoy entusiasmada porque hemos conseguido trabajar en este año tan complicado. Ha sido un camino duro lleno de emociones, sinsabores y desafíos, y doy gracias al trabajo en equipo, porque la perseverancia de un pequeño grupo de recién asociados ha conseguido sacar adelante una feria navideña. La Asociación de Expositores de la Feria del Pilar y Navidad de Zaragoza va a montar 38 casetas en la calle Moret, junto a la plaza de los Sitios, desde el viernes 11 hasta Reyes. Vamos a estar con la Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón San Jorge. Una vez más la unión hace la fuerza.

¿Lograron que el Ayuntamiento atendiera sus demandas?

Sí, y juntos vamos a hacer una feria interesante, lo mejor de la Navidad en Zaragoza. Hay un tercer apoyo indispensable en este logro laboral, el guiño de Natalia Chueca y de Luis Miguel Gil desde Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque hemos trabajado mucho para esto, casi no me lo creo.

Antes abrieron el mercado de la plaza de San Bruno...

También en la plaza de San Bruno hemos tenido dificultades para seguir trabajando en estos meses. Al ser una actividad comercial al aire libre no se entendía la suspensión mientras todos los centros comerciales abrían. Y junto con Alicia Hernández, presidenta de la Asociación de vendedores, hemos conseguido volver a trabajar. Es gratificante comprobar que con la unión y la constancia se consiguen cosas.

¿Cómo fue la llegada de la pandemia para los vendedores?

Recién constituidos como asociación llegó el Apocalipsis de la pandemia, pero al final logramos organizar una feria navideña. Nadie nos la iba a montar.

¿Cuánto tiempo lleva vendiendo en la calle?

Era periodista en Tele 5 hasta 2003. Estuve un año viajando y desde 2005 vendo en la calle.

¿Se sobrevive o se vive de esto?

Yo sí vivo de la venta ambulante. En la crisis económica de 2008 mucha gente abandonó este sector porque éramos los más desfavorecidos y salimos apaleados. Yo he tenido suerte o he sabido enfocar bien el producto.

¿Dónde les arrojó la pandemia?

Cuando arrancaba la temporada en marzo cayó la pandemia y todas las actividades de los comerciantes. Acabábamos de fundar la Asociación Expositores Feria Pilar y Navidad de Zaragoza para estar unidos ante posibles externalizaciones o privatizaciones. Esta unión nos ha llevado a organizar una feria. Todas las ferias medievales, las fiestas patronales y las ferias artesanas se cayeron por la crisis. Hemos vivido de las alforjas desde marzo salvo alguna intervención en la plaza de San Bruno.

¿Cree que los zaragozanos se acercarán a los puestos?

Espero que la gente se acerque a este mercado de la calle Moret porque es mucho más seguro comprar en el exterior que en los interiores. No va haber ningún tipo de aglomeraciones. Tenemos aprobado el protocolo covid con las medidas de seguridad máximas que ha diseñado la DGA. El foro máximo permitido es de una persona por cada cinco metros cuadrados y hemos solicitado menos incluso para estar seguros y tranquilos. Esto no lo hace ningún centro comercial.

¿Cuántos puestos van a estar vendiendo en la calle?

Seremos 38 casetas, de las que 16 son de agroalimentación y el resto productos artesanos que no se encuentra en ningún sitio. La plata que yo traigo de India o el producto que fabrico no lo tiene nadie. Viene gente de Madrid o Barcelona y me lo dice.

¿El autónomo es un artesano y autor que resiste las crisis?

Solamente ofreciendo cosas diferentes que no ven en otros sitios es como puedes sobrevivir. Los que saben buscar, encuentran ese producto especial en el que no prima la reventa ni los mayoreos. Yo lo cuelgo en Wallapop y me piden envíos. El cuidado que ponemos al producto solo lo tiene una gran marca. La exclusividad, la originalidad y el cuidado con el que preparas no te lo da nadie. He abastecido a tres generaciones de familias en 15 años.