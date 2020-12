Aumentan en Aragón las citas para hacerse PCR en clínicas privadas antes de las Navidades

Los laboratorios y clínicas privadas de la Aragón han experimentado en las últimas semanas un incremento de solicitudes para hacer test de coronavirus antes de las Navidades. "Estamos teniendo muchas llamadas preguntando qué días vamos a estar abiertos, cuánto tiempo se tarda en dar el resultado... Hay quien, antes de viajar y juntarse con la familiar, quiere hacerse una PCR para evitar riesgos", explica Ana Pérez Pascual, directora técnica en Eurofins Megalab.

Se trata, en todo caso, de una cuestión enormemente polémica, ya que los expertos advierten de que estas pruebas, que no requieren de prescripción médica, pueden crear una "falsa sensación de seguridad" y hacer que se relajen medidas que han demostrado ser eficaces, un mensaje en el que también incidió la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en el último pleno de las Cortes de Aragón.

A este respecto, desde los laboratorios explican que hacerse una PCR el día de Nochebuena por la mañana y obtener el resultado por la tarde -los hay que lo ofrecen ya en cuestión de horas- "te garantiza que ese día puedes cenar tranquilo". "El negativo te dice que ese día no tienes covid, pero esto no quiere decir que dentro de cinco puedas haberte contagiado", precisa. Muchos de los interesados buscan, sobre todo, asesoramiento. La bajada de precio de este tipo de pruebas ha hecho que les hayan comido terreno a los test de antígenos, más baratos, pero menos fiables, sobre todo si no se tienen síntomas compatibles. "Por un poquito más de dinero te da una mayor seguridad", expone Pérez Pascual.

En Citogen también han detectado "un incremento del interés". "La gente llama interesándose por las pruebas, sobre todo, a la hora de viajar. Hay, además, casos de familias que van a ir al pueblo a pasar unos días con sus allegados y quieren asegurarse", apunta su directora técnica, Isabel Navarro. En este laboratorio se están haciendo entre 40 y 50 pruebas al día, aunque en el pico, esta cifra llegó a cuadruplicarse.

De acuerdo con las clínicas y laboratorios consultados, hacerse una PCR en Zaragoza puede costar entre 90 y 125 euros, mientras que los resultados se comunican a las horas o, como muy tarde, al día siguiente. Fuentes de Quirónsalud confirman un incremento de las solicitudes de información. En este caso se están haciendo entre 45 y 50 pruebas al día, un dato que no incluye a los pacientes de urgencias a los que se les hacen test antes de ingresar ni los preoperatorios.

Los precios, indican las mismas fuentes, van desde los 60 euros que cuestan los test de antígenos y las serologías -que miden si se ha superado el virus con anterioridad o si se tiene actualmente, para lo que la infección debe haberse producido hace al menos siete días- hasta los 125 de las PCR, que tienen "una sensibilidad muy alta durante la fase de infección", según explica Quirónsalud a través de su página web.

En la Clínica del Pilar, otro de los centros que ofrecen estas pruebas, la demanda es constante, aunque menor que la de septiembre. "Entonces hubo un pico de PCR y de pruebas de antígenos", dice su gerente, José Manuel Ruiz. Las últimas semanas, detalla, han seguido una línea "bastante regular". "No bajamos de las 40 o 50 pruebas diarias", asevera.

Solo en Zaragoza, más de una decena de centros ofrecen ya estos diagnósticos. Los consultados coinciden en que, de cara a las próximas semanas se esperan nuevos incrementos, aunque esto, recalcaron, no tendría por qué influir en precios y plazos.

Quienes sí tendrán que someterse obligatoriamente a estas pruebas serán los aragoneses residentes en el extranjero que regresen a casa por Navidad en avión, una decisión que choca con el criterio del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que recientemente instó a no imponer test sistemáticos ni cuarentenas.